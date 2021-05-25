Etiler'in komşusu Karanfilköy, Cumhurbaşkanı kararıyla kentsel dönüşüm alanı ilan edildi

İstanbul'un lüks semti Etiler'in bitişiğinde bulunan Karanfilköy, kentsel dönüşüm alanı ilan edildi.

İstanbul Beşiktaş'ta yer alan ve Karanfilköy olarak bilinen bölge Resmi Gazete'de yayımlanan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.

Bölgede yer alan ve belediyeye devredilen Hazine'ye taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı uygulaması yapılmadan satılamayacak.

Yaklaşık 185 bin metrekareyi kapsayan kentsel dönüşüm kararıyla bölgedeki gecekondular yıkılacak.

1940’lı yıllarda İstanbul’a başlayan yoğun göç sonucunda işgalli yapılaşma başlayan bölge, Etiler ve Akat mahallelerinin kuzeyinde, TEM Otoyolu’nun kenarında yer alıyor. Karanfilköy, Arazi üzerinde 628 bina, 623 konut birimi, 81 işyeri bulunuyor. Ayrıca arazi üzerinde bir cami, sağlık ocağı ve Beşiktaş Belediyesi’ne ait bir de garaj yer alıyor.