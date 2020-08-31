Etil alkolde gümrük vergisi sıfırlandı

Kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılan etil alkolün ithali için gümrük vergisi sıfırlandı.

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılan dökme etil alkol ithalatına uygulanan yüzde 10 gümrük vergisi, 25 Mart 2020 tarihinde sıfırlanmıştı.

Kararda şu ifadeler yer aldı: "Ekli ‘İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1’inci, 474 sayılı Kanunun 2’nci, 3283 sayılı Kanunun 2’nci, 4458 sayılı Kanunun 16’ncı, 22’nci ve 55’inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir."

Karar 15 gün sonra yürürlüğe girecek.