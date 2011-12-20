Etik Kurulu'nun raporunda Fenerbahçe için ne denildi?

T24- Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 11 Temmuz'da görevlendirdiği Etik Kurulu'nun kozmik odada 26 klasör belge inceleyerek hazırladığı şike raporuna göre Fenerbahçe'nin 5 maçta şike yaptığı belirtiliyor.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre sır gibi saklanan raporda, 5 maçta şike, 6 maçta teşvik ve teşvik teşebbüsünde bulunduğu belirtildi. 3 maçta da şikeye teşebbüs edildiği belirtilen raporda şike iddialarının "Fenerbahçe'ye izafe edilmesinin uygun olduğu" kaydedildi. Özel Yetkili Savcılığın TFF'ye gönderdiği belgeler, Prof. Dr. Oğuz Atalay'ın başkanlığındaki kurul tarafından değerlendirildi.



15 Ağustos'ta tek nüsha hazırlan 38 sayfalık "TFF Etik Kurulu İnceleme Raporu"nda bazı maçlarda belgelerin yeterli görülmediği yer aldı. Raporda savcılığın gizlilik kararının kalkması veya iddianamenin düzenlenmesiyle birlikte delillerin kamuoyuna açılmasından sonra, yeni delillere ulaşılması ve TFF'nin tekrar görev vermesi durumunda yeniden inceleme yapılabileceği belirtildi. Raporda lisanssız, yetkisiz futbolcu menajerleri gibi 'futbol ailesi' dışındaki kişilerin fiilleri de değerlendirildi.







TFF'nin İddianamesi



Raporda şampiyonluk maçı olan ve 4-3 Fenerbahçe'nin (FB) galibiyeti ile sonuçlanan 22 Mayıs tarihli Sivasspor-FB maçı da dahil olmak üzere 11 maçta başta FB Başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere bazı FB'li yöneticilerin şike yaptığı, teşvik primi verdiği, teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu şike faaliyetinin, teşvik primi verilmesinin ve teşvik primi teşebbüsünde bulunulmasının FB Spor Kulübü'ne izafe edilmesinin yani mal edilmesinin uygun olduğu yazıldı.



Raporda 49'uncu Ziraat Türkiye Kupası finali olan ve 6-5 Beşiktaş'ın (BJK) galibiyeti ile sona eren BJK-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İBB Spor) maçında Serdal Adalı, Tayfur Havutçu, Ahmet Ateş, Cengiz Zülfikaroğlu ve İbrahim Akın'ın şike yapmadığı belirtildi.



Raporda FB Başkanı Yıldırım'la ilgili olarak 6 maçta teşvik primi ve teşebbüsü, 5 maçta şike, 3 maçta da şike teşebbüsü olduğu, bir maçta şike olmadığı, 6 maçta ise iddialarla ilgili delil bulunamadığı vurgulandı. 1 0 maç için ise yapılan şike ve teşvik primi iddialarıyla ilgili olarak FB'nin de sorumluluğunun bulunduğu yönünde görüş bildirdi.

Teşvik primi ve teşebbüsü tespit edilen maçlar

* 21 Şubat Manisaspor-Trabzonspor (1-2) FB Başkanı Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Cemil Turan, Serkan Acar ile Hikmet Karaman teşvik primi teşebbüsünde bulundu. Kenan Yaralı, Tamer Yelkovan, Semih Özsoy hakkında ilgisini gösteren yeterli delil bulunmadı. Aziz Yıldırım'ın FB Kulübü Başkanı ve İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun FB Yönetim Kurulu Üyesi olması nedeniyle teşvik primi teşebbüsünün Fenerbahçe Spor Kulübü'ne izafe edilmesi uygun. Manisaspor'a izafe edilebilecek bir fiil bulunmadı.



Teşvike aracılık etti



* 6 Mart Bursaspor-İBB Spor (1-1) Aziz Yıldırım ile İlhan Yüksel Ekşioğlu. Ali Kıratlı ile menajer Yusuf Turanlı'nın ise "teşvik primi vermeye aracılık ettiği" belirtildi. Futbolcu İbrahim Akın, İskender Alın, Zeki Korkmaz, Metin Depe, Can Arat hakkında kanaat oluşturmaya yetecek kanıt bulunmadı. Zeki Korkmaz, Metin Depe ve Can Arat'ın bilgilerine başvurulması gerek.







* 20 Mart Gençlerbirliği-Trabzonspor (1-2) Teşvik primi vermekle suçlanan isimler Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Serdar Kulbilge, Cengiz Demirel, Zafer Önder İpek. Teşvik primi teşebbüsünün Fenerbahçe Spor Kulübü'ne izafe edilmesi uygun. Mahmut Boz'un teşvik primi aldığına dair kanıt bulunmadı.







* 17 Nisan Trabzonspor-Bursaspor (1-0) Teşvik primi vermekle suçlanan isimler Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Alaeddin Yıldırım, Hasan Çetinkaya, Samet Güzel, Ali Kıratlı, Gökçek Vederson. Teşvik primi teşebbüsünün FB'ye izafe edilmesi uygun. Alexandro de Souza hakkında ise teşvik primi fiiliyle ilgisini gösteren delil bulunmadı. Sercan Yıldırım hakkında ise kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadı.







Trabzon'un rakibine teşvik

* 22 Nisan Eskişehir-Trabzon (0-0) Teşvik primi vermekle suçlanan isimler Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu, Ümit Karan, Bülent Uygun, Ali Kıratlı, Sami Dinç, Zafer Tüzün. Teşvik primi teşebbüsünün FB'ye izafe edilmesi uygun. Şükrü Ongan ile Tamer Yelkovan'la ilgili yeterli delil bulunmadı. Emniyet fezlekesinde, şike iddiasıyla ilgili bir şüpheli gösterilmedi. Ancak iletişim tespit tutanaklarında Zeki Mazlum, Bülent Uygun ve Halil Ünal'ın adlarının geçtiği görüldü. Zeki Mazlum, Bülent Uygun ve Halil Ünal hakkında herhangi bir şüphe yok.



* 15 Mayıs Trabzonspor-İBB Spor (3-1) Teşvik primi vermekle suçlanan isimler Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Bülent İbrahim İşçen, Abdullah Başak, Yusuf Turanlı, İbrahim Akın, İskender Alın. Teşvik primi teşebbüsünün FB'ye izafe edilmesi uygun. Cihan Haspolatlı, Mahmut Tekdemir, Metin Depe, Samuel Tobias Holmen'in iddialarla ilgisini gösteren yeterli delil bulunmadı.







Teşvik delili bulunmayanlar



* 26 Şubat FB-Kasımpaşa (2-0) Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Cemil Turan, Tamer Yelkovan, Kasımpaşa kalecisi Fırat Kocaoğlu hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadı.



* 4 Mart Kayserispor-Manisaspor (1-2) Rapor: Aziz Yıldırım, İhan Yüksel Ekşioğlu, Doğan Ercan, Önder Turacı hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadı.



* 6 Mart BJK-TS (1-2) Rapor: Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ali Kıratlı, Yusuf Turanlı ve Serkan Balcı hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadı.



Teşvik tespit edilemeyen maç



* 10 Nisan GS-TS (0-1) Rapor: Adnan Sezgin teşvik primi verme-alma fiilini işlemedi. Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, Ali Kıratlı, Doğan Ercan hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadı.





Şike yapıldığı tespit edilen maçlar

* 7 Mart Gençlerbirliği(GB)-FB (2-4) Şike yaptığı tespit edilen isimler: Aziz Yıldırım, İlhan Yuksel Ekşioğlu, Murat Öztürk, Tamer Yelkovan, Serdar Kulbilge, Cengiz Demirel, Doğan Ercan, Mehmet Şen, Tuğrul Çağrı Üzer, Zafer Önder İpek. Şike faaliyetinin FB'ye izafe edilmesi uygun. Serkan Çalık, Hurşut Meriç, Mehmet Akgün, Michael Jedinak, Labinot Harbuzi, Orhan Şam, Randfall Azofeifa Corrales hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadı.



* 9 Nisan Eskişehir-FB (1-3) Şike yaptığı tespit edilen isimler: Aziz Yıldırım, İhan Yüksel Ekşioğlu, Ali Kıratlı, Ümit Karan, Bülent Uygun, Tamer Yelkovan. Şike faaliyetinin FB'ye izafe edilmesi uygun. Şekip Mosturoğlu, Alaeddin Yıldırım, Sami Dinç, Sezer Öztürk hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadı. Bu kişilerin bilgisine başvurulması ve haklarında yeniden inceleme yapılması gerek.



* 1 Mayıs FB-İ. Büyükşehir Belediyespor (2-0) Şike yaptığı tespit edilen isimler: Aziz Yıldırım, Bülent İbrahim İşçen, Ahmet Çelebi, Yusuf Turanlı, İbrahim Akın. Şike faaliyetinin FB'ye izafe edilmesi uygun. İlhan Ekşioğlu, Abdullah Başak, Cemil Turan,Tamer Yelkovan, Serkan Acar, Ali Kıratlı, İskender Alın hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadı. Can Arat ve Metin Depe'nin bilgilerine başvurulması gerek.



* 15 Mayıs FB-MKE Ankaragücü (6-0) Şike yaptığı tespit edilen isimler: Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Cemil Turan, Yavuz Ağırgöl, Mehmet Yenice,Yadigar Boğa, Bülent İbrahim İşçen,

Abdullah Başak, Sami Dinç, Yusuf Turanlı, Ümit Aydın.



Federasyona bildirmedi

* 22 Mayıs Sivasspor-FB (3-4) Şike yaptığı tespit edilen isimler: Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mecnun Odyakmaz, Ahmet Çelebi, Bülent İbrahim İşçen, Ali Kıratlı, Abdullah Başak, Yusuf Turanlı, Korcan Çelikay, Fatih Akbaba,Tamer Yelkovan. Aziz Yıldırım'ın FB Başkanı ve Ekşioğlu'nun Yönetim Kurulu Üyesi olması, Mecnun Odyakmaz'ın Sivasspor Kulübü Başkanı ve Ahmet Çelebi'nin Yönetim Kurulu Üyesi olması nedeniyle şike fiillerinin Fenerbahçe Spor Kulübü ile Sivasspor Kulübü'ne izafe edilmesi uygun. Cemil Turan'ın, şike yapıldığını bilmesine rağmen bunu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmedi. Ahmet Çelebi'nin, yöneticisi olduğu Sivasspor'un sahaya çıkacak ilk 11'ini üçüncü kişilere açıklaması "Etik Kurulu Talimatı"na aykırı. Etik Kurulu'na sevk edilmeli. Faruk Taşseten, Mehmet Yıldız, Mehmet Oflaz, Rıza Çalımbay, Ahmet Bulut hakkında kanaat oluşturmaya yetecek kanıt bulunmadı. Rıza Çalımbay ve Ahmet Bulut'un bilgilerine başvurulması gerek.



Şikeye teşebbüs edilen maçlar

* 24 Nisan Bucaspor-FB (3-5) Şike teşebbüsünde bulunduğu tespit edilen isimler: Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ali Kıratlı, Bülent İbrahim İşçen, Ahmet Çelebi, Bülent Uygun, Güde Fazıl Özdemir. Şike teşebbüsünün FB'ye izafe edilmesi uygun. Mecnun Odyakmaz hakkında yeterli delil bulunmadı. Cemil Turan ile Musa Aydın hakkında ise kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadı.



* 8 Mayıs Karabükspor-FB (0-1) Şike teşebbüsünde bulunduğu tespit edilen isimler: Emmanuel Emenike'nin transferine ilişkin şike iddiasıyla ilgili Sami Dinç ile Erdem Konyar. Sami Dinç ve Erdem Konyar'ın şike teşebbüsü Fenerbahçe veya Karabükspor'a izafe edilemez. Seyit İbrahim Kalender ile Tamer Yelkovan'ın bu müsabakaya ilişkin şike iddialarıyla ilgisi yok. Aziz Yıldırım, Alaeddin (Ali) Yıldırım, Ayhan Çopuroğlu, Batur Altıparmak, Hasan Çetinkaya, Mehmet Şen, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Osman Murat Özaydınlı, Şekip Mosturoğlu hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadı. Bu kişilerin bilgisine başvurulduktan sonra, yeniden inceleme yapılması gerek. Teşvik primine teşebbüs iddiasıyla ilgili olarak, emniyetin fezlekesinde şüpheli belirtilmedi. Ancak mevcut bilge ve belgelerin incelemesi sonucunda Nevzat Şakar, Caner Çuvalcıoğlu ve Muhammet Özdin hakkında herhangi bir şüphe yok.



Psikolojik baskı

* 15 Mayıs FB- Ankaragücü (6-0) Şekip Mosturoğlu, şike teşebbüsünde bulundu. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı, İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olması nedeniyle 'şike fiillerinin', Şekip Mosturoğlu'nun Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı olması nedeniyle 'şike teşebbüsünün Fenerbahçe Spor Kulübü'ne izafe edilmesi uygun. Turgut Doğan Şahin, Uğur Uçar'ın 'şike teşebbüsünü bildirmemesi nedeniyle', Ekrem Okumuş'un 'futbol müsabakasına ilişkin psikolojik baskı yapması' nedeniyle, Etik Kurulu Talimatı'na aykırılık yönünden değerlendirilmek üzere Etik Kurulu'na sevk edilmesi gerek.



Başkan Şener ve Emre

Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu ile Ahmet Bulut hakkında ise kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadı. Yine Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, Nevzat Şakar, Mithat Halis ve Recep Denizer hakkında ise 'teşvik primi' iddiasıyla ilgili olarak kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadı.



Şike tespit edilemeyen maçlar



* 13 Mart FB-Konyaspor (2-0) Şike iddiasıyla ilgili olarak Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Cemil Turan, Serkan Acar, Faruk Yaşar, Yılmaz Vural hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadı. Bu kişilerin bilgisine başvurulması ve yeniden inceleme yapılması gerek.







* 18 Mart Galatasaray (GS)-FB (1-2) Alaeddin (Ali) Yıldırım'ın şike veya şike teşebbüsü niteliğinde herhangi bir fiili yok. Ancak, GS takım kadrosunu öğrenmeye çalışması ve İlhan Yüksel Ekşioğlu'na FB'yi ilgilendiren diğer müsabakaları halletmeleri telkininde bulunması nedeniyle Etik Kurulu Talimatı'na aykırılık yönünden değerlendirilmek üzere, Etik Kurulu'na sevk edilmesi gerek. İlhan Yüksel Ekşioğlu ve Doğan Ercan'ın 'şike veya şike teşebbüsü' niteliğinde herhangi bir fiilinin olmadığı anlaşıldı. Barış Özbek'in 'şike veya şike teşebbüsü niteliğinde herhangi bir fiilinin olmadığı' ancak gerek kendi takımı aleyhine kullanmış olduğu ifadeler ve gerekse de takım kadrosunu üçüncü kişilere sızdırması nedeniyle Etik Kurulu Talimatı'na aykırılık yönünden değerlendirilmek üzere Etik Kurulu'na sevk edilmesi yönünde görüş bildirildi.



* 8 Mayıs Bucaspor- Trabzonspor(TS)(1-2) Sadri Şener ile Nevzat Şakar hakkındaki şike iddiası doğru değil.



* 22 Mayıs Karabükspor -Trabzonspor (0-4) Nevzat Şakar, Caner Çuvalcıoğlu, Muhammet Özdin hakkındaki iddia doğru değil.



