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Spor

Etik Kurul'un yazdığı rapor, Manisaspor'da yüzleri güldürdü

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)- MANİSASPOR'da, geçen sezon Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile oynanan maçtan önce rakip takım yöneticileriyle teşvik primi görüşmesi yaptığı iddiasıyla Etik Kurul'a sevkedilen İsmail Haktan Odabaşı hakkındaki karar

06 Eylül 2017 16:02

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)- MANİSASPOR\'da, geçen sezon Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile oynanan maçtan önce rakip takım yöneticileriyle teşvik primi görüşmesi yaptığı iddiasıyla Etik Kurul\'a sevkedilen İsmail Haktan Odabaşı hakkındaki karar, siyah beyazlı yöneticilerin yüzünü güldürdü.
Olayda ismi geçen tüm yönetici ve futbolcuların ifadelerini alan Etik Kurul\'un, o dönem Manisaspor\'da forma giyen Gökhan Sazdağı\'nın para pazarlığı yaptığını ancak İsmail Haktan\'ın teklifi reddettiği şeklinde rapor yazdığı öğrenildi. Bu rapor doğrultusunda karar alacak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'nun (PFDK) İsmail\'e ceza vermemesi bekleniyor.
Teşvik primi görüşmeleriyle ilgili tapelerin sosyal medyaya düşmesinden sonra PFDK\'nın vereceği karara kadar İsmail Haktan\'ı geçici olarak kadro dışı bırakan Manisaspor yönetimi, soruşturma sürecinin uzaması üzerine futbolcuyu affedip yeniden kadroya dahil etmişti.
Öte yandan pazar günü iç sahada oynanacak Boluspor maçının hazırlıkları sürerken, teknik direktör Sait Karafırtınalar kazanmak zorunda oldukları bir doksan dakikanın kendilerini beklediğini söyledi. Karafırtınalar, \"Çok kritik bir müsabaka oynayacağız. Tek hedefimiz bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp, çıkışımızı sürdürmek\" dedi.

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