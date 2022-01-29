Etik kurulu: New York Belediye Başkanı, kardeşini danışman olarak işe alabilir; ancak en fazla yıllık 1 dolar maaş verebilir

New York Şehri etik kurulu, yeni Belediye Başkanı Eric Adams'ın kardeşini kıdemli güvenlik danışmanı olarak işe alabileceğini ancak kendisine sadece yıllık 1 dolar maaş verebileceğini kararlaştırdı.

New York Şehri Çıkar Çatışması Kurulu, Adams'ın kardeşinin işe alınması durumunda personel işe alım-çıkarma kararlarında da hiçbir yetkisi olmaması gerektiğini ifade etti.

ABD'nin en büyük şehrinin yeni belediye başkanının, kardeşi Bernard Adams'ı yıllık 240 bin dolar maaşla polis komiseri yardımcısı olarak işe almaya çalışması tepki çekmişti. Adams, yüksek maaşlı pozisyona kardeşini atayınca "akraba kayırmacılıkla" suçlanmıştı.

Tepkilerin ardından Adams, kardeşini 210 bin dolar maaşlı güvenlik danışmanı pozisyonuna çekmiş ve etik kurulunın fikrine başvuracağını söylemişti.