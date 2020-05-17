'Etik kurallara uyan millî hesaplar'dan kadınlara küfür, tehdit ve tacize AKP Grup Başkanvekili Zengin'den tepki

AKP Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın ''Etik kurallara uyan millî hesaplar'' diye tanımladığı hesaplardan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gazeteci Nevşin Mengü ve oyuncu Berna Laçin'e yönelik yapılan taciz ve hakaret mesajlarına tepki gösterdi.

TIKLAYIN | 'Etik kurallara uyan milli hesaplar'dan kadınlara küfür, tehdit ve taciz!

Zengin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz başörtülü kadınlar en şedit yasakların yine -kadınlar tarafından uygulandığına şahit olduk. Hukuk içinde kalarak siyasetle çözüme ulaşırken yaralarımızla hayatı yönetmemeyi öğrendik. Fikirlerine itiraz ettiğimiz Kadınların onurlarına yapılan saldırıya amasız ‘hayır’ diyorum" ifadesini kullandı.