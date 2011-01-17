-ETİBANK DAVASINDA ZAMAN AŞIMI İNDİRİMİ İSTANBUL (A.A) - 17.01.2011 - İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Etibank'ın zarara uğratılmasıyla ilgili 27 sanığın yargılandığı davada, bankanın eski sahibi Dinç Bilgin hakkında ''cürüm işlemek için teşekkül oluşturma'', ''dolandırıcılık'' ve ''özel belgede sahtecilik'' suçlarından açılan kamu davalarını zaman aşımı gerekçesiyle ortadan kaldırdı. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Dinç Bilgin ve oğlu Önay Şevket Bilgin'in de aralarında bulunduğu 13 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmaya katılan sanıklar, son sözlerinin sorulması üzerine, suçsuz olduklarını belirterek beraatlerini istedi. Ara verilmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Dinç Bilgin hakkında ''cürüm işlemek için teşekkül oluşturma'', ''dolandırıcılık'' ve ''özel belgede sahtecilik'' suçlarından açılan kamu davalarının 7 yıl 6 ay zaman aşımı müddetini doldurduğunu belirterek, bu suçlamaların ortadan kaldırılmasına karar verdi. Sanık Dinç Bilgin'in gerçek kişi ortak olması sebebiyle ''suç işleme kastının yoğunluğu, kendisine ait firmaların haksız menfaatten yararlanmış olması ve özellikle meydana gelen zimmet miktarının ağırlığı'' göz önüne alınarak 15 yıl hapis cezası ve 456 milyon 90 bin 526 lira adli cezaya karar veren mahkeme heyeti, Dinç Bilgin'in hapis cezasını, isnat edilen eylemi zincirleme biçimde işlediğinden, 17 yıl 6 aya çıkardı. Heyet, 5411 sayılı Bankacılık Yasası yürürlüğe girmeden banka zararının tamamının ödenmiş olması sebebiyle 3'te 2 oranında indirime giderek Bilgin'in cezasını 5 yıl 10 ay hapis cezasına ve 155 milyon 30 bin 188 lira adli cezaya çevrilmesine karar vererek, sanığın mahkemedeki iyi halini göz önüne alarak tekrar indirime giderek cezayı 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasına ve 129 milyon 191 bin 823 lira cezaya çevirdi. Mahkeme heyeti, sanık Önay Şevket Bilgin hakkındaki ''cürüm işlemek için oluşan teşekküle katılma'' ve ''dolandırıcılık'' suçlarından açılan kamu davalarının da 7 yıl 6 ay zaman aşımı müddeti dolduğundan ortadan kaldırılmasına karar verdi. Sanık Önay Şevket Bilgin de ''zimmet'' suçundan 3 yıl 2 ay 26 gün hapis cezası ve 19 milyon 939 bin 633 lira cezaya çarptırıldı. Sanıklardan İsmail Hakkı Karakaya'nın Etibank'ın 12 Mart 1999 ile 27 Ekim 2000 arasında yönetim kurulu üyesi, 15 Ağustos 2000 ile 27 Ekim 2000 arasında genel müdür sıfatıyla görev yaptığını belirten mahkeme heyeti, sanığın bankanın 151 milyon 961 bin 18 lirasının müteselsil şekilde ''ihtilasen zimmete'' geçirme fiillerine katıldığının belirlendiği kaydetti. Karakaya'ya 3 yıl 10 ay 20 gün hapis ve 126 milyon 634 bin 182 lira adli ceza veren mahkeme heyeti, sanık hakkındaki ''dolandırıcılık'' suçundan açılan davanın zaman aşımı gerekçesiyle ortadan kaldırılmasına hükmetti. Mustafa Dinçer'in Newyork Off-Shore Limited Şirketinin hissedarı ve yönetim kurulu başkanı olduğunu, Dinç Bilgin'in talimatıyla bankanın kaynaklarının off-shore şirketine depo edildikten sonra grup firmalarına kredi olarak aktarılmasını sağlayarak 95 milyon 272 bin 126 lira banka parasının haksız olarak mal edinilmesini sağladığını belirten mahkeme heyeti, Dinçer'i de 2 yıl 1 ay hapis, 238 milyon 180 bin 315 lira cezaya çarptırdı. Mahkeme heyeti, 1998 ile 2000 yılları arasında bankanın yönetim kurulu başkan vekili ve bir dönem de genel müdürü olarak görev yapan Şükrü Karahasanoğlu'nun da 95 milyon 272 bin 126 lira banka parasının haksız olarak mal edinilmesini sağladığını belirterek, sanığa 3 yıl 11 ay 6 gün hapis, 104 milyon 185 bin 117 lira ceza verdi. Karahasanoğlu hakkında ''dolandırıcılık'' suçundan açılan davanın zaman aşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına karar veren mahkeme heyeti, bankada yönetim kurulu üyesi ve genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Zeki Ünal'ı da eylemlerinden dolayı 4 yıl 6 ay 13 gün hapis ve 123 milyon 951 bin 496 lira adli cezaya çarptırırken Ünal hakkındaki ''dolandırıcılık'' suçundan açılan davayı da zaman aşımı nedeniyle ortadan kaldırdı. Ayşe Hande Güven, Cahit Demir, Ayşe Emel Tahıl, Hakkı Cengiz Kırgül, Ulvi Sezer Peksöz, Ahmet Can ve Seda Eren'in teşvik primi adı altında yapılan işlemlerle ''zimmet'' suçu işlediğini belirten mahkeme heyeti, bu sanıkları 1 yıl 11 ay 10'ar gün hapis ve 6 bin 666'şar lira adli cezaya çarptırdı, aynı olayla ilgili Haluk Fikret Aboşoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis ve 6 bin 666 lira ceza verdi. Mahkeme heyeti, bu sanıkların hapis cezalarına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve 5 yıl denetim süresine tabi tutulmalarını kararlaştırdı. Ferhat Yengiloğlu, Murat Yüksel, Ayşe Hande Güven, Ziya Koşay ve Hakkı Cengiz Kırgül'ün ''ihtilasen zimmet'' ve ''dolandırıcılık'' suçlarından beraatine karar veren mahkeme heyeti, Yalçın Ayaydın, Mehmet Nail Keçili, Türker İnanoğlu, Yasin Kadri Ekinci, Nevzat Ak, Aziz Başkut Okaygün, Ali Cüneyt Ortan, Ufuk Akalın ve Ali Fait Yener'in de ''zimmet suçuna iştirak''ten beraatine hükmetti. -YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI- ''Zimmet suçuna iştirak''ten hakkında dava açılan Mehmet Sert'ın vefat ettiği anlaşıldığından hakkındaki davanın düşürülmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, Dinç Bilgin, Önay Şevket Bilgin, İsmail Hakkı Karakaya, Mustafa Dinçer, Şükrü Karahasanoğlu ve Zeki Ünal hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kararlarının sürdürülmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, Etibank AŞ'nin Özelleştirme İdaresince ihalesi yapıldıktan sonra iddianamelerde ileri sürüldüğü üzere ihalede ikinci yüksek parayı veren gruba teklif edilmeden, bankacılık sektörü bakımından borçlu olduğu iddia edilen Bilgin grubuna ve Bankacılık Yasası'nın 64. maddesi uyarınca izlemeye alınan İnterbank AŞ'nin mali durumu bozuk olduğu iddia edilen Çağlar Grubu ile oluşturulan Medya İpek Holding AŞ'ye satılmasında kasıt ve ihmali olabileceklerle ilgili gerekli görülmesi halinde yasal işlem yapılmasının takdir ve ifası için karar kesinleştiğinde bir örneğinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesini de karara bağladı. Mahkeme heyeti üyelerinden hakim İlhan Karagöz, birkaç nedenle çoğunluk kararına muhalif kaldığını bildirdi.