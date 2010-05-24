Eti terbiyelemek kanser riskini azaltıyor

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İtalyan La Stampa gazetesinde çıkan habere göre, ABD'deki Kansas Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, mangalda pişirilen etlerin kısa sürede yüksek dereceli ısıya maruz kaldığına ve kanserojenik etki gösteren heterosiklik amin (HCA) moleküllerinin oluştuğuna dikkati çeken bilim adamları, eti çeşitli baharatlarla terbiyelemenin bu riski büyük ölçüde azalttığını bildirdi.





Kimyon, kişniş, Çin zencefili, rozmarin ve zerdeçal gibi baharatların HCA oluşumunun azalmasındaki rolünü araştıran bilim adamları, özellikle rozmarinin bu konuda oldukça etkili olduğunu ortaya koydu.





Bilim adamları, baharatların HCA oluşumunu yüzde 40 oranında düşürdüğünü, bunun da doğrudan ateşe maruz kalarak pişmiş etlerden kaynaklanan kanser riskini azalttığını belirtti.

Diğer baharatların etkilerini de araştıracaklarını bildiren bilim adamları, bu arada mangal keyfine düşkün olanlara pişirmeden önce etleri en azından söz konusu baharatlarla terbiye etmeleri önerisinde bulundu.