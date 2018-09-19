Eti Maden, mülkünü boşaltıp kiracı oldu; tasarruf politikası bakana soruldu, yanıt alınamadı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de yaşanan ekonomik sorunların bir nedeni olan israfa örnek olarak Eti Maden'i verdi. “Kendi binasından taşınıp kiraya çıkan Eti Maden’in yüksek miktarda kira bedeli ödediği yönündeki iddialar doğru mu?” diye Enerji Bakanı Fatih Dönmez’e soru yönelten Gürer, Bakan Dönmez'in, Eti Maden için ödenen kira bedelini açıklamaktan kaçındığını belirtti.

Eti Maden’in kiraya çıkması Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nda gündeme gelmişti. CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Eti'nin kira için 2016 yılı sonuna kadar 20 milyon 441 bin lira ödediğini açıklamıştı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Gürer, kendi binasından taşınarak kiraya çıkan ve 2011 yılından bu yana yüksek miktarda kira bedeli ödediği iddia edilen Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'yle ilgili iddiaları, Bakan Fatih Dönmez'e yönelttiği soru önergesiyle gündeme getirdi. Gürer, önergesinde 2011 yılından beri kullanılan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlük binası için ödenen kira miktarının açıklanmasını istedi. Gürer'in önergesini yanıtlayan Bakan Dönmez, ödenen kira miktarıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı.

Bakan, “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlük Hizmet Binası İkmal işi için TOKİ ile yüklenici firma arasında 04.05.2018 tarihinde sözleşme imzalanarak 11.05.2018 tarihinde TOKİ tarafından yer teslimi yapılmış olup işin yapım süresi yer teslimi tarihinden itibaren 600 gündür” şeklinde açıklamada bulundu. Gürer ise kendi binasından taşınarak 2011 yılından bu yana kira bedeli ödeyen Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün, kiracı olduğu binaya ne kadar kira bedeli ödendiğinin açıklanamamasını yadırgadıklarını söyledi.

Gürer, şöyle konuştu:

“Sayın Bakanın kira bedelini açıklamakta ne gibi bir sakınca gördüğünü merak ediyoruz. Eti Madenin kendi binası varken neden kiraya çıktığını ve ne kadar kira ödediğini kamuoyunun bilmesinde ne sakınca var? Kamuda bu gibi benzer olaylar çok var. Yüzlerce lojman boş. Bina saltanatı süren kurumlarda var. Daha öncede DMO, İstanbul Göztepe'de mülkü olan araziyi Medeniyet Üniversitesi'ne bedelsiz verip Kocaeli'nde kiraya yer tutmuştu. Eti Maden'in Ankara merkez binasını Boşaltıp kiraya çıkması ve yeni bina inşası sonuçlanmadan böyle bir yola başvurmasının haklı ve gerekli bir gerekçesi olmalı. Yüksek kira bedeli ödeyip kendi binasını terke neden ihtiyaç duyuldu? Ne kadar kira bedeli ödendi? Bu kiranın yüksek bir tutar olmasının gerekçe nedir? Bakan sorulara tatmin edici bir yanıt verememiştir. Binasından taşınıp başka bir bina kiralayan kurumla ilgili olarak yüksek miktarda kira bedeli ödendiği yönündeki iddiaların doğru olduğu düşüncesi ortaya çıkıyor. Ülkemizde yaşanan ekonomik sorunların bir nedeni de israftır. Bu durum somut bir örnektir."

Eti Maden Genel Müdürlük Binasının 2011 yılında devredilmesi, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu’nda gündeme gelmişti. CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Eti’nin kira için 2016 yılı sonuna kadar 20 milyon 441 bin lira ödediğini açıklamıştı. Akar, bu sayının tahmini olarak 2017 yılı sonuna kadar 25 milyonu bulacağını belirtmişti.