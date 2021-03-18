Eti Maden’in yurt dışındaki şirketleri faaliyet gösterdiği ülkelerde bağımsız kuruluşlarca denetleniyormuş

TBMM KİT Komisyonu’nda, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün yurt dışında bulunan ve bor satış cirosu 572 milyon dolara ulaşan şirketlerinin Sayıştay denetiminin dışında bırakılması gündeme geldi. Toplantıda, 2017 yılı Sayıştay denetim raporunda yer alan, “Genel Müdür’e 13 bin 500 Avro aylık maaş ödemesi yapılmaktadır” ifadesinin 2018 yılı denetim raporunda yer almaması da tartışma yarattı. ETİ Maden Genel Müdürü Serkan Keleşler, yurt dışı şirketlerinin bulundukları ülkelerde bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlendiğini söyledi.

BirGün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre, CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, komisyon toplantısında bulunan Sayıştay Başdenetçisi’nin bulgunun neden çıkarıldığını açıklamak zorunda olduğunu ifade ederek, “Aksi takdirde bu dakikadan sonra Eti Madenle ilgili yapacağımız denetim, kıymetini büyük ölçüde bir sansürleme gölgesinin altında kalacağı için kaybedecektir” dedi. ETİ Maden Genel Müdürü Serkan Keleşler ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Komisyon toplantısına damga vuran bir diğer konu da ETİ Maden’e bağlı yurtdışındaki şirketlerin Sayıştay denetimine tabi tutulmaması oldu. ETİ Maden Genel Müdürü Keleşler, Sayıştay’ın ısrarla, “Denetlenmeli” dediği şirketlerin, faaliyet gösterdikleri ülkelerde bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlendiğini söyledi. Bağımsız denetim kuruluşlarının denetlemesinin yeterli olmayacağını savunan CHP Milletvekili Atilla Sertel, “Oranın yasalarına göre denetleniyor, Türkiye’de denetlenmez’ diye bir kuralı nereden bulup çıkardık biz? İlk defa Türkiye’de bu iktidar döneminde yaşanıyor” diye konuştu.