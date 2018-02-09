Eti Maden çıtayı yükseltti

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesindeki Eti Maden Bandırma Bor ve Asit Fabrikalarında incelemelerde bulunan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer, “Dünyadaki bor satış payımızı 2018 yılında yüzde 59’a çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Keleşer, öğle yemeğini fabrika yemekhanesinde sıraya girerek işçilerle birlikte yedi.

Eti Maden Bandırma Bor ve Asit Fabrikalarında incelemelerde bulunan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer, öğle yemeğini fabrika yemekhanesinde işçilerle birlikte yedi. Yemeğin ardından işçilere seslenen Genel Müdür Keleşer, 2017 yılı üretim ve satış verilerini açıklarken “Geçen yıl Eti Maden işletmeleri olarak 2 milyon 198 bin 500 satış gerçekleştirdik. Bir önceki yıla göre yüzde 25’e yakın bir artış demek. Bu başarılarda işçimizin memurumuzun herkesin katkısı var.2018 yılında da geçtiğimiz yılın üstüne çıkmak istiyoruz. Dünyadaki Bor satışı payımız 2016 yılında yüzde 48, 2017 yılında yüzde 51 oldu. 2018 yılı için ise hedefimiz yüzde 59. 2019 da yüzde 61 pazar payını hedefliyoruz” dedi.

PİRİT SIKINTISI YOK

Bor piyasasının rekabetçi bir piyasa olduğunun altını çizen Keleşer, üretimi ve satışı planlı olarak artırma hedeflerinin olduğunu açıkladı. Bandırma sülfürik asit fabrikasında Cengiz Holding tarafından sağlanan piritin, yine aynı holding tarafından tek taraflı olarak satışının durdurulması konusunda da açıklamalar yapan Genel Müdür Serkan Keleşer, sözleşmelerden kaynaklanan yasal hakların takipçisi olduklarını belitti. Keleşer, “Şu an hiçbir sıkıntımız yok. Pirit tedarikimiz devam ediyor. Sözleşmeden kaynaklanan yasal haklarımızın takipçisi olacağız. Bandırma işletmemiz geçen yıl 350 bin ton satış gerçekleştirdi. Önümüzdeki yıl da 400 bin tonu geçmesini planlıyoruz. Bu konuda da sülfürik asit fabrikamız bizim için çok önemli. Bu fabrikanın çalışması ve oradan sülfürik ve borik asit üretmemiz önemli. Biz borik asit piyasasında da liderliğe oynuyoruz. Çünkü bizim borik asidimiz piyasanın en kalitelisi. Dünya piyasalarında tercih edilen bir borik asit. Üretimin durdurulması gibi bir durum söz konusu olamaz. Çünkü satış taahhütlerimiz bulunuyor. Biz bu anlaşmaları 1 yıl 6 ay önceden yapıyoruz. Allahın izniyle bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum”diye konuştu.

GÜNEY AMERİKA’YA BORLU GÜBRE

Dünya bor satışında lider olduklarını ancak hala rakiplerin bulunduğunu aktaran Keleşer, bu alanda da rakipler arasındaki farkı açmak istediklerini söyledi. Yatırımlar konusunda da bilgi veren Genel Müdür Keleşer, borlu gübre Etidot-67 konusunda yapılması planlanan tesisle ilgili “Borlu gübremiz bir tür besleyici olarak kullanılıyor. Dünya piyasalarında borun bilhassa toprakta bulunmadığı Güney Amerika ülkelerine satışı ile ilgili planımız var. Yatırım da gerçekleştiği zaman dünya gübre piyasasına kaliteli hizmet vereceğiz” ifadelerini kullandı.



FOTOĞRAFLI