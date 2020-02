Eti Bakır'dan 3.1 milyar lira yatırım daha

Gökhan ARTAN - İstanbul (DHA) - Cengiz Holding bünyesindeki Eti Bakır, 2022 yılına kadar da 3 milyar 100 millyon lira daha yatırım yapma kararı aldı.Yeni yatırımlarla birlikte şirket toplam 7.7 milyar lira yatırım yapmış olacak.

Eti Bakır Genel Müdürü Yılmaz Şara, “Türkiye’ye her zamankinden daha büyük bir inançla yatırıma devam edeceğiz. Eti Bakır şu anda her yıl 550 milyon dolarlık ithalatın önünü kesiyor. 2022 yılında çalışan sayımız 3 bin 660 kişiye ulaşacak. Dolaylı istihdamı da eklediğinizde sayı 10 bin kişiyi aşıyor” dedi.



Eti Bakır Genel Müdürü Yılmaz Şara, Türkiye’de cevherden izabe bakır üretimi yapan tek tesis olan Eti Bakır Samsun Tesisleri’nde gazetecilere yaptığı açıklamada önümüzdeki 4 yılda toplam 3 milyar 100 milyon lira daha yatırım yapma kararı aldıklarını söyledi. Eti Bakır’ın 14 yıl önce kapanmak üzereyken Cengiz Holding tarafından özelleştirme yoluyla satın alındığını hatırlatan Şara, aradan geçen sürede tesislere 635 milyon dolar yatırım yaptıklarını ifade ederek, yeni yatırımlarla birlikte bu rakamın 7.7 milyar liraya ulaşacağını vurguladı.



“550 MİLYON DOLARLIK İTHALATIN ÖNÜNÜ KESTİK”



3 milyar 100 milyon liralık yeni yatırımın 2022 yılında tamamlanacağını dile getiren Şara, “Yaklaşık her yıl 787 milyon liralık yatırım yapacağız. Eti bakır şu anda her yıl 550 milyon dolarlık ithalatın önünü kesiyor. Ülkemizin yıllık bakır ihtiyacı 435 bin ton, parasal olarak değeri 3 milyar doların üzerinde. Bu miktarın 50 bin tonu hurda geri dönüşünden sağlanıyor. Geriye kalan 385 bin tonun Eti Bakır üretimi dışındaki miktar ise mamul veya yarı mamul olarak ithal edilmektedir. Eti Bakır ise şu anda ülke ihtiyacının 75 bin tonunu karşılamaktadır. Türkiye’nin ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’si Eti Bakır tarafından karşılanmaktadır.Küre’de bugün 960 metreye ulaşan yeni bir yeraltı sistemi kuruldu. Türkiye’nin en derin madenine otomobil ile dolaşılabilecek 40 kilometre yol tünel açıldı” şeklinde konuştu.



“DOLAYLI İSTİHDAMLA BİRLİKTE 10 BİN KİŞİYİ AŞACAK”

Yeni yatırımların inşaat aşamasında 2 bin kişinin çalışacağını tamamlandıktan sonra da 500 kişinin doğrudan tesislerde istihdam edileceğini ifade eden Eti Bakır Genel Müdürü Yılmaz Şara, “Ülkemizin geleceğine güveniyoruz. Türkiye’ye her zamankinden daha büyük bir inançla yatırıma devam edeceğiz Yatırımların oluşturacağı ekosistem ile en az 3 bin kişi bu sayede iş sahibi olacak. Bugün 3 bin 161 kişiyi istihdam eden Eti Bakır’ın, 2022 yılında çalışan sayısı 3 bin 660 kişiye ulaşacak. Dolaylı istihdamı da eklediğinizde sayı 10 bin kişiyi aşıyor” açıklamasını yaptı.



“YILLIK ÜRETİM 75 BİN TONA YÜKSELDİ”



Özelleştirme öncesi kapanma aşamasında olan maden işletmeleri ve fabrikaların bugün Türkiye’nin en büyük şirketleri arasına girdiğini belirten Eti Bakır Genel Müdürü Yılmaz Şara, “Eti Bakır, yapılan yatırımlarla sanayinin yıldızı oldu. Bakırdaki saflık oranı yüzde 99.60’tan yüzde 99.99’a ulaştı. Yani bir başka anlatımla saf bakır üretmeyi başardık. Üretimi artırmak için fabrikayı yenilemek ile beraber hammaddenin de artması gerekiyordu. Bu nedenle Küre ve Murgul’da bulunan bakır madenlerinde yapılan sondajlarla yeni rezervler bulundu. Böylece 32 bin ton olan yıllık üretim, yeni yatırımlarla birlikte 75 bin tona yükseltildi. Eti Bakır olarak yeraltı zenginliklerinin tespit edilmesi için, yaklaşık 50 milyon dolar AR-GE yatırımı yaptık. Diğer teknolojik çalışmalarla birlikte bu rakam 60 milyon doları geçmiştir” dedi.



SIRBİSTAN’IN MADEN ŞİRKETİNİ RADARA ALDI



Eti Bakır’ın sahibi olan Cengiz Holding, Sırbistan’da ortak arayan devlete ait bakır ve döküm şirketi RTB Bor\'u da radarına aldı. Gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna Eti Bakır Genel Müdürü Yılmaz Şara, “Onunla ilgili görüşmeler devam ediyor. Olumlu veya olumsuz bir şey söyleyemem. Sırbistan’ın kapasitesi bizim bakır kadar. Bizim toplam rezervimiz kadar rezerv var” diye cevap verdi.



AĞAÇ DİKİMİNE 8 MİLYON DOLAR HARCANDI



Eti Bakır Genel Müdürü Yılmaz Şara, Samsun, Küre ve Murgul tesislerinde şu ana kadar 2 milyon 900 bin metrekare alan 8 milyon dolar harcamayla 900 bin ağaç dikildiği bilgisini verdi. Şara, 1 milyon 250 bin metrekare alanın rehabilitasyon çalışması devam ettiğini önümüzdeki sene sonuna kadar 650 bin ağaç daha dikileceği vurgusunu yaptı.

(FOTOĞRAF)