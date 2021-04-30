Ethereum'un Bitcoin fiyatına oranı iki buçuk yılın zirvesinde

Kripto paralar, Nisan ayında yaşanan çöküşün ardından toparlanmaya başladı. Bu süreçte en hızlı toparlanma süreci Ethereum'da gözlemlenirken, Bitcoin hâla tam olarak toparlanabilmiş değil. Ethereum fiyatının Bitcoin fiyatına oranı son iki buçuk yılın zirvesine ulaştı. XRP ve Litecoin de bu hafta önemli yükseliş kaydetti.

Bloomberg'in haberine göre JP Morgan stratejistleri ise istikrarlı likiditasyon ile Ether’in rüzgarı arkasına aldığını düşünüyor. Ethereum geçen sene ise 1.200 yükseliş kaydetmişti.

Bitcoin bu hafta 52-56 bin dolar arasında dar bir fiyat aralığında seyretti. Bloomberg Galaxy Kripto Para Endeksi hafta başından bu yana yüzde 12 civarında yükseldi.

Litecoin bu hafta yüzde 20’ye yakın yükseliş kaydederken, XRP (Ripple) bu hafta yüzde 48’den fazla değer kazandı.