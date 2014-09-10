T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ethem Sarısülük'ün katiline tahliye talebi

Gezi olaylarında Ethem Sarısülük'ün katili polis memuru Ahmet Şahbaz'ın avukatları, kararı veren mahkemenin tarafsızlığını kaybettiği ileri sürdü

10 Eylül 2014 21:59

Gezi olaylarında Ethem Sarısülük'ü vurarak öldürmekten hapis cezası alan polis memuru Ahmet Şahbaz, hakkındaki karar kesinleşene kadar tutuklu yargılanmasına itiraz etti.

Ethem Sarısülük'ün ölümünün polis memuru Ahmet Şahbaz’ın tabancasından çıkan kurşunla gerçekleştiği kanıtlanmasının ardından Şahbaz’a 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verildi ve Şahbaz tutuklandı.

Kararı temyize götüreceklerini söyleyen polis memurunun avukatları, temyize cevap verilip karar kesinleşmeden önce Şahbaz’ın serbest bırakılmasını istedi.

 

Tahliyesi talep edildi

 

Şahbaz'ın avukatları Uğur Ceyhan ve Hüseyin Yelkovan, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz talebini içeren dilekçeyi sundu.

İtiraz Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanacak. Mahkeme kararının, usul ve yasaya aykırı olduğu iddia edilen dilekçede, Şahbaz'ın tahliyesi talep edildi.

Tutuklama nedenlerinin olmadığı ileri sürülen dilekçede, şu ifadelere yer verildi: "Mahkemenin kararının, usul ve yasaya aykırı olması nedeniyle temyiz ettik. Ayrıntılı temyiz dilekçemizi de vereceğiz. Müvekkilimizin kaçma durumu yoktur, kendisi polis memurudur. Her çağrıldığında mahkeme huzuruna gelmiş, mahkeme salonunda saldırıya uğramış, darp edilmiş yine de duruşmaya gelmiştir. Delillerin tamamı toplanmış, delilleri gizleme ya da değiştirme durumu söz konusu değildir."

 

Mahkemeye tarafsızlık suçlaması

 

Avukatlar dilekçede, 6. Ağır Ceza Mahkemesinin usule ve esasa ilişkin birçok hata yaptığını, baskı, tehdit ve etkilerden uzak, sağlıklı bir yargılama yapamadığını savundu;

"(Mahkeme heyeti) Görüşünü yargılama devam ederken, önceki duruşmalarda açıklamış, sanığa ceza vereceğini açıkça beyan etmiştir. Sanığa, savunmaya ve mahkeme heyetine karşı yapılan fiili ve sözlü saldırılara cevap verememiş, mahkeme alenen yapılan hakaretlere sessiz kalmış, suç duyurusunda dahi bulunamamıştır. Davadan kendiliğinden çekilmiş, tarafsızlığını kaybettiğini kendisi beyan etmiştir. Ancak  son celse yaptığımız reddi hâkim talebini kabul etmemiş, gerekçelerine itirazı olmamasına rağmen süresinde yaptığımız, reddi hâkim talebini reddederek yasaya aykırı olmasına rağmen itiraz yolunu kapatarak kesin olarak vermiştir."

Tutukluluğun devamı kararının kaldırılması talep edilen dilekçede, polis memuru Ahmet Şahbaz'ın tahliyesi istendi.

ETİKETLER

ethem sarısülükahmet şahbaztahliyeavukat

İlgili Haberler

Ethem Sarısülük davasında polis Şahbaz'a verilen müebbet hapis cezası 7 yıl 9 ay 10 güne indirildi!

Sarısülük ailesi, verilen kararın ceza değil ödül olduğunu söyledi

Ethem Sarısülük'ün katili: Öldüğünü öğrenince Fatiha okudum

Ethem Sarısülük'ün öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan polis memuru Ahmet Şahbaz, duruşmada yaptığı konuşmada, psikolojisinin bozulduğunu savundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24