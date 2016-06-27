Ethem Sarısülük'ü öldüren polis Ahmet Şahbaz'a yine tutuklama yok!

Ankara'da, 1 Haziran 2013 tarihinde Kızılay Meydanı'ndaki Gezi Parkı eylemleri sırasında Ethem Sarısülük'ün öldürülmesiyle ilgili polis memuru Ahmet Şahbaz'ın yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün görüldü. Duruşmada sanık polis Ahmet Şahbaz’a yine tutuklama çıkmadı.

Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık polis memuru Ahmet Şahbaz, Elmadağ Asliye Ceza Mahkemesi’nden, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı.

Müşteki avukatlarından Murat Yılmaz, TÜBİTAK'a güvenmediklerini belirterek, "Halen bu durumdan endişeliyiz. Oradan doğru dürüst sonuç çıkacağına inanmıyoruz. Olumsuz bir sonuç çıkarsa o raporu düzenleyenler hakkında hukuku süreç başlatalım. TÜBİTAK sadece görüntüleri düzenlemeyecek, aynı zamanda yorum da yapacak. Sanığın tutuklanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın SEGBİS ile duruşmaya katılmasının devamına, TÜBİTAK'ın bilirkişi raporunun beklenmesine yönelik karar vererek duruşmayı 19 Eylül’e erteledi.