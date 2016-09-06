Ethem Sarısülük davasında bilirkişi raporu emniyetin raporunu çürüttü

Ankara'da, 1 Haziran 2013 tarihinde Kızılay Meydanı'ndaki Gezi Parkı eylemleri sırasında Ethem Sarısülük'ün öldürülmesiyle ilgili polis memuru Ahmet Şahbaz'ın yargılandığı davanın bilirkişi raporunun emniyetin hazırladığı raporu çürüttüğü ortaya çıktı. Raporda, "Ateşleme sırasında sanık polisin ateş eden kolunun pozisyonunu değiştirecek şekilde sağ koluna taş isabet etmediği" belirtildi.

Bilirkişiler ayrıca, emniyetin sanık Şahbaz’a 37 taş isabet ettiği şeklindeki raporunu da çürüterek isabet eden taş sayısını 8 olarak belirledi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Ankara’dan güvenlik gerekçesiyle Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşınan davada mahkeme, TRT’de görevli tekniker Turgut Yıldız, Strateji Uzmanı Sistem Analist Cahit Cesur ve Başkameran Mustafa Özmen’i; Ethem Sarısülük’ün 1 Haziran 2013 tarihinde Kızılay’daki Gezi eylemleri sırasında tek kurşunla vurulduğu görüntüleri incelemesi için bilirkişi olarak atamıştı.

Bilirkişilerden olay anında göstericiler tarafından sanığa taş atılıp atılmadığı, atılmış ise Şahbaz’a kaç tanesinin isabet ettiği, 3. atışta sanığın kolunun pozisyon değişikliği bulunup bulunmadığı, varsa buna etken bir neden (taş, sopa gibi) bulunup bulunmasının tespitini istendi.

Bilirkişiler hazırladıkları 17 sayfalık raporu mahkemeye gönderdi. Görüntülerden sanık polis ile göstericiler arasında bir mücadele yaşandığı belirtilen raporda, sanık polisin yere diz çökmüş olan bir göstericinin kafasına sağ ayağıyla sert bir tekme attığı, çevredeki göstericilerin de polise taş attığı anlatıldı.

Polisin kaskına bir taş isabet ettiği aktarılan raporda, şöyle denildi: “Sanık polis memuru geriye doğru sıçrayarak sağ elinde tutmakta olduğu tabancasının emniyetini açar. Sanık polis memuru sağ elinde taşıdığı tabancasını yukarıya kaldırarak ilk ateşlemeyi gerçekleştirir.

Sarısülük’ün ilk ateşleme sırasında taş atmak üzere sağ elini yukarıya doğru kaldırdığı görülmektedir. Sanık polis memuru, ikinci ateşlemeyi gerçekleştirir. Görüntülere göre ikinci ateşleme sırasında Ethem Sarısülük’ün sağ elindeki taşı sanık polis memuruna doğru attığı görülmektedir. Sanık polis, sağ elindeki tabancasını yukarda tutmaya devam ederek bu kez 3. ateşlemeyi gerçekleştirir. 3. ateşleme sonrasında Ethem Sarısülük başını sola doğru çevirir.

Ethem Sarısülük yere yuvarlanır. Sanık polis, ters yöne döner ve olay yerinden uzaklaşır.” Bilirkişiler, Ahmet Şah-baz’ın birinci atışta iki ayağının yere bastığını, 2. atışta sadece sağ ayağının yere bastığını belirterek, “3. atışta ise atışı yapan şahıs sıçrar pozisyonda olup parmak uçları yere değmektedir. Atışları yapan şahsın bel kısmından öne doğru belirgin bir biçimde eğildiği, atışları yapan şahsın omuz kısmında silahı tutan sağ kolunu aşağı doğru belirgin bir biçimde indirdiği, 3. atışta ise polisin sağ bilek kısmında bileğini aşağıya doğru belirgin bir biçimde indirdiği tespit edilmiştir.

"Sağ kola taş gelmedi"

Raporun sonuç bölümünde ise 3 önemli tespit yapıldı. Sanık polise göstericiler tarafından ataşleme öncesi ve sırasında sopa ile vurulmadığı belirtilen raporda, “Ateşleme sırasında ateş eden kolunun pozisyonunu değiştirecek şekilde sağ koluna taş isabet etmediği, 3. ateşleme sırasında kolunun pozisyonunu değiştirecek herhangi bir etken ihtisas alanımız dahilinde tespit edilememiştir” görüşüne yer verildi.

Emniyet’in taş hesabı yanlış çıktı

Bilirkişiler, olay sırasında sanık polise atılan ve isabet eden taşları da tek tek saydı. Ankara Emniyeti, soruşturma sırasında savcıya gönderdiği raporda Şahbaz’a 37 taş isabet ettiğini iddia etmişti. Raporda, görüntülere göre silah atışları öncesinde sanık polise isabet eden taş sayısının tahminen 6, silah atışları sırasında polise isabet eden tahmini taş sayısının ise 2 olduğu belirtilirken, “Atış öncesinde atılan tahminen 4 ve atış sırasında atılan 2 taşın isabet edip etmediği tespit edilememiştir” denildi. Yani bilirkişiler, Şahbaz’a toplam 14 taş atıldığını, bunların 8 tanesinin isabet ettiğini belirterek, emniyetin 37 rakamını çürüttü.