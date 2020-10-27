Ethem Sancak'ın yeğeninin inşa edeceği “plazmadan yerli ilaç üretme tesisi” için protokolden 4 yıl sonra ÇED süreci başlatıldı

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Ethem Sancak’ın yeğeni Murat Sancak, SGK, Sağlık Bakanlığı ve Kızılay ile 2017 yılında “plazmadan yerli ilaç üretme tesisi” kurmak için protokol imzaladı. Dört yıl boyunca tesisi inşa etmeyen ve protokolü uygulamayan Sancak, şimdi fabrikanın inşası için ÇED süreci başlattı.

Murat Sancak’a ait olan MAXICELLS A.Ş isimli şirketin, 21 Ekim tarihinde “Plazma Ürünleri Elde Edilmesi Projesi” kapsamında “Kan fransinasyonları, bağışıklık sağlayan ürünler ve ilaç üretim tesisi” için ÇED süreci başlattığı açıklandı.

Murat Sancak’ın şirketi, 2017 ve 218 yıllarında imzaladığı protokol ile sözleşmelerin gereklerini yerine getirmediği ve kurması gereken fabrikayı da üç yıl boyunca kurmadığı için eleştirilmişti.



BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Sancak’ın MAXICELLS A.Ş. isimli şirket tarafından hazırlatılan proje tanıtım dosyasında, fabrikanın İstanbul’un Silivri İlçesine kurulacağı ve fabrikanın maliyetinin de 4 milyar 727 milyon TL’yi bulacağı ifade edildi. Ayrıca fabrikanın 17 bin 271 metrekare taban alanında, 10 blok olarak inşa edileceği de belirtildi. Proje tanıtım dosyasında, “MAXICELLS yerel üretim sürecine kadar geçecek önümüzdeki beş yıllık süreçte söz konusu ürünlerin bitmiş ürün tedarikini üstlenmiştir. Maxicells, öncelikle tesisin kurulması, plazmanın en güncel ve en üst teknoloji yoluyla işlenerek, ithalat yoluyla kan plazmasından elde edilen ürünleri yerli üretim ile temin etmeyi amaçlamaktadır” denildi.

Bakanlık müfettişleri itiraz etti

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) müfettişleri, 9-12 Aralık 2019 tarihleri arasında Kızılay’ın Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi’nde denetim yaptı. Müfettişlerin hazırladığı raporda, “Henüz tesisi bile olmadığı halde plazmadan yerli ilaç üretme ihalesinin Sancak’ın şirketine verdiğine” dikkat çekilmişti. Müfettişler, “Kızılay’ın laboratuvar kapasitesinin yeterli olmasına rağmen Sancak’ın şirketi ile sözleşme imzalandığını ve bu sözleşmenin revize edilmesini gerektiği” belirtti.