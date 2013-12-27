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Ethem Sancak: Cumhuriyet'in yönetimine girebilirim

Akşam ve Skyturk360'ı satın alan Ethem Sancak: Çukurova Grubu'nun Cumhuriyet gazetesinde hissesi vardı, Akşam ve Skyturk360'la birlikte o hisseler de bana geçti

27 Aralık 2013 12:32

TMSF tarafından el konulan Akşam ve Skyturk360'ı satın alan Ethem Sancak, Çukurova Grubu'nun Cumhuriyet'te de hisseleri olduğunu ve bu hisselerin de kendisine geçtiğini söyledi.

Kasım ayında Akşam gazetesi ve Skyturk360'ı satın alarak medyaya geri dönen Ethem Sancak, Erdoğan'ın Pakistan gezisine katılan iş adamları arasındaydı. Sancak, dönüş yolculuğunda Hürriyet'ten Vahap Munyar'a, TMSF'den Akşam ve Skyturk360'ın yanı sıra Cumhuriyet gazetesinin de bir kısım hissesini aldığını açıkladı.

Sancak, Munyar'a şunları söyledi: "Çukurova Grubu'nun Cumhuriyet gazetesinde hissesi vardı. Akşam-Skyturk'le birlikte o hisseler de bana geçti. Cumhuriyet gazetesine yönetim kurulu toplantılarına katılmak istediğimi belirttim."

Akşam gazetesi, bünyesinde bulunan Güneş, Skyturk360 ve dergilerle birlikte Ekim ayında Ethem Sancak'a satılmıştı. Daha önce de Star gazetesi ve Kanal 24'ü satın alarak bir süre medya sektörüne giren Sancak, medyaya Erdoğan'a destek olmak için girdiğini açıklamıştı.

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