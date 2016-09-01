Ethem Sancak: "Biz tarafsızız" palavrasının ardına sığınmadık, ruhunu satmış bir medya olmadık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen iş adamı Ethem Sancak, imtiyaz sahibi olduğu Esmedya Grubu'yla ilgili olarak "Hiçbir zaman biz tarafsızız gibi bir palavranın arkasına sığınmadık. Milletin, demokrasinin sivil yönetimin safındayız. Zaten böyle olduğu zaman milli medya olursun. Böyle olmadığı zaman kökü dışarıda ruhunu satmış bir medya olursun" görüşünü dile getirdi.

Sancak'ın imtiyaz sahibi olduğu medya grubu bünyesinde Akşam, Güneş, Star gazeteleri ile 24 TV ve 360 TV bulunuyor.

Akit TV'de yayınlanan 'Derin Kutu' programında konuşan Ethem Sancak'ın açıklamaları şöyle:

Milli Kurtuluş Savaşı’nda İzmir’e çıkan emperyalist orduların öncü gücü Yunan ordusuna karşı ilk kurşunu gazeteci Hasan Tahsin ateşliyor. Erzurumlu bir aydınımız. Ta oralardan geliyor ve ülkeyi savunmak için ilk silahı atıyor. Bu milletin doğasında zaten bunlar var 15 Temmuz işgal girişimine karşı milletimiz iyi bir tutum sergiledi. ESMEDYA kurulduğundan bu yana tek bir ilkemiz var; milli ve yerli olmak. Çalışanlarımıza özgürce yazın çizin diyoruz. Sizi sınırladığımız tek yer var milli ve yerli olmanız kaydıyla. 15 Temmuz’da medyamız milli birlik ruhunun bir parçası oldu. Bundan dolayı gururluyuz.

"Medya bağımsız mı?"

Bağımsız medya sanal bir yanılgıdır. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Ülkenin içerisinde iktidar savaşlarına, dünyadaki gelişmelerden medya bir şekilde etkilenir. Bu, tamamen Batı’nın dünyaya yutturmasıdır. Batı medyasına baktığımızda hangisi için bağımsız olduğunu söyleyebiliriz. BBC’ye CNN’e bakın; ekonomik güçlerin elindedir.

Palavranın ardına sığınmadık

Biz ESMEDYA olarak hiçbir zaman biz tarafsızız gibi bir palavranın arkasına sığınmadık. Milletin, demokrasinin sivil yönetimin safındayız. Zaten böyle olduğu zaman milli medya olursun. Böyle olmadığı zaman kökü dışarıda ruhunu satmış bir medya olursun.

Ülkeyi işgal etmeye çalıştılar

Bu kalkışmada ülke içi bir kalkışma yoktu. Bu kalkışmada ülkeyi işgal etmeye çalıştılar. Milli mücadele ne zaman yakıcı hale gelir, işgalle yüz yüze geldiğiniz zaman. Milli hassasiyetler ile kendi etrafımızda çizgi çizdiğimizde bu bir zenginliktir.

Bir karabatak için kıyameti koparmışlardı

Hatırlarsınız Körfez Savaşında batmış bir petrol tankerinin akıntısına bulanmış bir karabatak için kıyameti koparmıştı CNN, BBC. Alman kanalı ZDF. Bir haber vardı Güneş Gazetesi’nde, Almanya’ya göç etme zorunda kalmış insanların 9 bin çocuğu kayıp. Nerede olduğu belli değil, belki çocu pornosunda kullanıyorlar, belki de organlarını kullanıyorlar. Bunlar ‘Batı Uygarlığı’nın melanetleridir çocuk pornosundan bilmem neye kadar. Bakın kendini bağımsız diye ilan eden bu batı medyasında bunlara dair bir haber duydunuz mu? Yazdılar mı? Ama bir karabatak için kıyameti koparıyorlar. Bu 9 bin çocuk nerde?

Muhafazakar medyadaki yanılgı

Muhafazakar medyada “alnı secdeye gelenden bu ülkeye zarar gelmez” diye bir düşünce vardı.

Özellikle Oslo görüşmeleri ve MIT olayı patlayınca anladım ki bunlar böyle değil. Bunlar bir takım yabancı istihbarat örgütlerinin İslam’ı bölmek için İslami kılığa girerek münafıklık ve şeytanlık yaparak. Büyük Hendek savaşından sonra Rabbimiz, Peygamberimizi (S.A.V) uyarıyor. Diyor ki bunlar artık karşında değil, içine girdiler diyor. Geliyorlar alternatif cami yapıyorlar. Hz. Peygamber (S.A.V) kendi eliyle yıkıyor bu camiyi. Tabi Hz. Peygamber (S.A.V)’in şöyle bir avantajı var Rabbi onu hemen uyarıyor. Ama bizi uyaran olmadı. Biz onları kendimizden sandık. Bu anlamda bir özeleştiri yapabiliriz. Ama 2011 yılında sonra bunların ruhunu büyük şeytana satmış emperyalist ajanlar olduğu konusundaki eski fikrime dönmeye başladım. Eski müktesebatımı da tekrar okuyup bu gerçeği anlamaya başladım. Hatta anlatmaya da başladım.