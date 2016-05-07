Ethem Sancak: Batı her anlamda krizde, liderlik varsa gerisi kolay, bizde de bu var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen iş adamı Ethem Sancak, dünyanın ekonomik krizde olduğunu söyleyerek "Liderlik tamamsa gerisi çok kolay. Bizde de bu var" dedi.

Siirt Üniversitesinde ‘Ekonomi Perspektifinde Ortadoğu ve Türkiye’ paneline katılan ESMEDYA Yönetim Kurulu Başkanı Sancak, “Geçmişi iyi anlamak gerekiyor. Geleceği okuyarak, bu üçlü içinde en kısa dilim olan ‘bugün’ün fırsatlarını kaçırmamak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Ortadoğu coğrafyasının imkânlarını kullanan "Türklerin geçmişte çok görkemli günler geçirdiğini" söyleyen Ethem Sancak, "Batı'nın her anlamda giderek güç kaybettiğini bu coğrafyanın ise iklim ve zemin müsaitken ekonomik, askeri ve siyasi anlamda bunu fırsata çevirmesi gerektiği" görüşünü dile getirdi.

Akşam'da yer alan habere göre Sancak, konuşmasını şöyle. sürdürdü:

“Çölde buğday yetiştiremezsiniz. Çünkü hava koşulları, iklim buna uygun değil. Ama şimdi durum değişti. Batı birçok konuda krizde. Ve bu sadece ekonomik değil. Sosyal ve biyolojik olarak da krizdeler. Liderlik tamamsa gerisi çok kolay. Bizde de bu var."