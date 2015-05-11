Ethem Sancak: Anam, babam, çocuklarım sana feda olsun Erdoğan!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en yakın işadamlarından olan ve Parti İçi Demokrasi Hakemi olarak AKP yönetimine giren Ethem Sancak, "Bir Arap atasözü der ki ‘Sana anam babam feda olsun’ ben de Erdoğan için diyorum ki ona; anam, babam, eşim çocuklarım feda olsun” ifadelerini kullandı.

Son olarak geçtiğimiz yıl TMSF’den Akşam, Güneş gazeteleri ve SKY 360 kanalını satın alarak, Star Gazetesi ve Kanal 24′ün de içinde bulunduğu medya grubunu genişleten iş adamı Ethem Sancak, Erdoğan’a olan sevgisini farklı bir noktaya taşıdı.

Önceki gün Erdoğan’ın memleketi Rize Güneysu’da Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile “Başkanlık Sistemi” panelinde konuşan Ethem Sancak yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu

‘Ona; annem, babam, eşim, çocuklarım kurban olsun’

HDP’yi baraj altında bırakmak için “çok çalışacaklarını” açıklayan Sancak, Erdoğan’a hayranlığını ise “Bir Arap atasözü der ki ‘Sana anam babam feda olsun’ ben de Erdoğan için diyorum ki ona; anam, babam, eşim çocuklarım feda olsun” diye konuştu.

‘Erdoğan’a sevdalıyım’

Ethem Sancak daha önce yaptığı “Erdoğan açıklamalarıyla” da sık sık günmede gelmişti. Sancak “yerli otomobil” tartışmalarının sürdüğü günlerde “Erdoğan’a sevdalıyım. Yerli babayiğit ben olacağım” demişti.

Ethem Sancak'ın o açıklamalarına ilişkin video şöyle: