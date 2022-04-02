Ethem Sancak'a Katar ve Rusya iddialarını sorduk: T24'e verecek cevabım yok, vaktimi almayın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini "Anam, babam, çocuklarım sana feda olsun, sevdalıyım" sözleriyle ifade eden iş insanı Ethem Sancak, tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle il disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından AKP'den istifa etti.



T24'ün ulaştığı Ethem Sancak hakkındaki iddialarla ilgili yanıt vermedi ve "T24'e verecek cevabım yok, vaktimi almayın" diye konuştu.



Ethem Sancak, Sakarya-Arifiye'deki Milli Savunma Bakanlığı'na ait Tank Palet Fabrikası'nı 25 yıllığına kiraladıktan sonra hisselerini Tosyalı Holding'e satmıştı.



T24'ün edindiği bilgilere göre Sancak'la ilgili asıl rahatsızlık Tank Palet Fabrikası'nın satışıyla ilgili. Katar da Tank Palet Fabrikası'nın yüzde 49 hissesine sahip.



İddialar hakkında T24'ün ulaştığı Ethem Sancak'la yaşanan diyalog şöyle:





- Ethem Sancak merhabalar, Candan Yıldız T24'ten. Nasılsınız?



- Sağ olun, teşekkür ederim. -Dün yaşananlarla ilgili bir kaç sorum olacaktı, uygun musunuz? -Yok düşünmüyorum cevaplandırmayı. Boşuna kendinizi yormayın. -İddiaları size de sormam gerekiyor gazetecilik gereği...



-Ben söylediğimi söyledim, konu kapanmıştır.



-Katar meselesinden dolayı bir gerilim yaşadığınız bilgisi var bende.



-İnce, kurnaz gazetecilik yapmaya kalkmayın... -Kurnaz gazetecilik yapmıyorum...



-Ben gazetecilik yaptığım zaman herhalde siz yoktunuz. Yorumum da yok, konuşmayı düşünmüyorum. Benden bilgi almaya çalışıyorsunuz. Beni rahatsız etmeyin..



-Neden o kadar gerildiniz ki, siz beni tanımazsınız ben de sizi tanımam.



-Siz beni dinlemiyorsunuz, kendinizce sorular soruyorsunuz kurnazca. Ben konuşmayı düşünmüyorum hanımefendi. Lütfen kapatır mısınız?



-Neden bir gerginlik oluyor anlamadım.



-T24'e ve sizinle konuşacağım bir konu yok.



-T24 olduğu için mi?



-Genel olarak medyaya konuşmuyorum ben.



-Başka yerlere konuştunuz ama...



-Oralardan alın konuştuklarımı.



-Ama gazetecilik yaptığınızı söylüyorsunuz. Her gazeteci doğrudan kendisi bilgi almak ister.



-Hanımefendi kapatır mısınız lütfen? Zamanımı çalmayın lütfen.



-Bu iddialarla ilgili hiçbir şey söylemeyecek misiniz?



-Hayır.



-Katar'la ilgili bir sorun yok mu?



-Hayır...



-Rusya'ya kredi bulmaya gittiğiniz iddiası doğru mu?



(Telefon kapanır)



Rusya'nın Ukrayna işgalinin başladığı günlerde Ethem Sancak'ın Vatan Partisi yetkilileriyle birlikte Moskova'ya kredi bulmak için gittiği iddia edildi. Bu gezide Rusya televizyonuna konuşan Sancak Türkiye'nin NATO üyeliğini eleştirdi.

"Rusya'ya kredi bulmak için mi gittiniz?" iddiasına da Ethem Sancak cevap vermedi.



Bu temaslarla ilgili Doğu Perinçek de "Bizim parti heyetimiz dün Moskova'ya gitti. Sayın Tugay Şen başkanlığında Şule Perinçek, Erman Sülük ve Ethem Sancak'ın da bulunduğu bir heyet. Çok önemli görüşmeler yaptılar. Rusya'nın Sayın Tayyip Erdoğan'ın tutumlarını vefalı bulmadığını söyleyebilirim" demişti.





Ne olmuştu?

Ethem Sancak, "Bu millet Tayyip Erdoğan'ı seçti, Tayyip Erdoğan Büyük Ortadoğu Projesi'nın eşbaşkanıdır. Aslında Amerika'nın desteğiyle geldi" sözlerinden sonra AKP İstanbul İl Yönetimi tarafından kesin ihraç talebiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi.



Sancak’ın ihraç talebiyle sevk edilmesinin sebebi Marmara Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü’nün düzenlediği "Türkiye'nin Güvenliği ve NATO" konulu konferanstaki konuşması.



Sancak, İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada "Biz ABD'nin desteğiyle iktidara geldik" ifadesini söylemediğini savundu.



Duvar muhabiri Ferhat Yaşar, haberinin arkasında olduğunu belirtti ve Sancak'ın ses kaydını yayınladı. Kayıtta Sancak "Bu millet Tayyip Erdoğan’ı seçti. Tayyip Erdoğan, Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanıydı. Aslında Amerika’nın desteğiyle geldi iktidara" diyor.



Sancak, disipline sevk edilmesinin ardından AKP'den istifa etti.

Diğer yandan Aydınlık Gazetesi'nde "Ethem Sancak Marmara Üniversitesi öğrencileriyle buluştu: NATO'dan Çıkmak Türkiye'yi Özgürleştirir " başlıklı habere ulaşılamıyor. Habere önbellekten erişilebiliyor.