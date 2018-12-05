ETHA çalışanı gazeteciler Semiha Şahin ve Pınar Gayıp tahliye edilmedi

ETHA editörü Semiha Şahin ve muhabiri Pınar Gayıp ile birlikte dört kişinin tutuklu yargılandığı davanın 2. duruşmasında mahkeme heyeti, tutukluluğa devam kararı verirken, Ferhat Harun Pehlivan ve Gülsen İmre’nin tahliyesine karar verdi.

ETHA’nın haberine göre; Semiha Şahin ve Pınar Gayıp ile birlikte dört kişinin tutuklu yargılandığı davanın 2. duruşması Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmayı HDP PM üyesi Nadiye Gürbüz de izledi. Duruşmada söz alan ETHA editörü Semiha Şahin, 8 aydır tutuklu bulunduğunu, bu tutukluluğun yaptığı haberler ve yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle olduğunu kaydetti. Şahin, “Mesleğimin gereği tutukluyuz. Gazetecilik suç değildir. Mesleğimizi yaptığımızdan dolayı, özgürlüğümüzün alındığından dolayı tahliye mi talep ediyorum” dedi.

ETHA muhabiri Pınar Gayıp ise gazeteci olduğunu vurgulayarak, tahliyesini talep etti.

“Evlerinden alındılar, kaçma şüphesi olamaz"

Avukat Gülhan Kaya, daha önceki celsede tutukluluğun devamı olarak kaçma şüphesinin gösterildiğini anımsattı, “Müvekillerim çağrıldığında kendileri ifade verirdi, evlerinden gözaltına alındığı halde kaçma şüphesi olduğu söyleniyor, bu durumun somutlaştırılması gerekir. Delil karartacak bir durum yok ortada. İnsanların özgürlüğünü konuşuyoruz” diye belirtti.

Avukat Kader Tonç ise şunları kaydetti:

“Bu dosyaya giren bütün evraklar çok önceden dosyaya konuldu. Delil karartma durumu olamaz. Bu delillerin dosyaya konulması bile hukuka aykırıdır. Özel hayatın gizliliğine aykırıdır, bu deliller yüzünden müvekillerim 8 aydır tutuklu. Bu deliller ne tutukluluğun devamı ne de hüküm bakımından değerlendirilemez. Bu tutukluluk bir cezalandırılmaya dönüşmüş durumda.”

“Fotoğraf makinesi bile 'delil' sayılmış"

Avukat Özcan Karakoç, poliste susma hakkını kullanılmasının bile suç sayıldığına dikkat çekerek, “Savcı müvekkilleri görmeden tutukluluğa sevk etmiş. Bir hak bile suç sayılıyor. Ortada suç işlenmediği halde siyasi gerekçelerle tutuklu bu insanlar. Delil olarak koydukları 2014 yılına ait suçlar, emniyet 4 yıl neden bekledi ? Gece evlerinin basılması lekelenmesidir. Bu insanin lekelemek kimin hakkı? Dosyada fotoğraf makinesi bile suç sayılmış” diye konuştu.

Mahkeme heyeti ETHA emekçileri Pınar Gayıp ve Semiha Şahin’in tutukluluğuna devamını karar verirken, Ferhat Harun Pehlivan ve Gülsen İmre’nin tahliyesine karar verdi. Mahkeme duruşmayı ise 30 Ocak 2019 tarihine erteledi.