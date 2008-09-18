Etekli futbolcular

Kadın futbolcular, erkeklerin egemenliğindeki futbolun kurallarını zorlamaya başladı. Hollanda'da yer alan bazı kadın takımlarındaki oyuncular, maçlarda şort yerine etek giymeyi tercih edince, tüm dikkatleri üzerlerine çektiler.



Hollanda Futbol Federasyonu, tartışmalara son noktayı koyarak, kadın oyuncuların şort üzerine etek giymelerini kararlaştırdı. FC de Rakt ile Venhorst takımları arasındaki maç da yeni kurallara göre oynandı.



FC de Rakt'ın kaptanı Rinske Temming, "Etekle oynarken seksi göründüğümüzü zannetmiyorum. Böyle giyinmek bizi daha zarif gösteriyor. Ayrıca daha az rahatsız ediyor. Şort erkekler için yapılmış bir şey" diye konuştu.