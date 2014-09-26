Etek bedeni kanser riskine işaret edebilir

Londra'da yapılan bir araştırma, orta yaşta etek bedeni birkaç numara büyüyen bir kadının kanser riskinin de arttığına işaret etti. Araştırmaya göre , 20'li yaşlardan sonra her on yılda bir beden daha büyüketek giyen bir kadının menapoz sonrasında meme kanseri olma riskinin yüzde 33'e yükseldiği sonucuna vardı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre kadınlara verilen nasihat, etek bedenlerinin nasıl seyrettiğine dikkat etmeleri. Aşırı kiloluluk, özellikle karın bölgesindeki yağlanma, kanser riskini artıran bir faktör olarak biliniyor.

90 bin kadın izlendi

Üniversitenin Kadın Kanseri Bölümü'den Profesör Usha Menon, BBC'ye verdiği mülakatta, araştırma kapsamında İngiltere'de yaşayan 50 ve 60'lı yaşlarda 90 bin kadının kilo ve sağlığını takip ettiklerini anlattı.

Üç yıllık izleme sürecinde bu kadınlardan 1090'ında meme kanseri tespit edildi.

Bir kadının 25 yaşından menapoz sonrasına değin geçen zaman zarfında giydiği etekler, her on yılda bir beden daha büyüyorsa (örneğin 40'tan 42'ye çıkıyorsa) meme kanseri riski yüzde 33 artarken, aynı süre zarfında etek bedeni iki kat artanların kanser riski de buna paralel yüzde 77'ye tırmanıyor.

Araştırma sonuçlarını analiz eden meme kanseri uzmanı Simon Vincent, meme kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 40'ının düzenli egzersiz ve sağlıklı bir kiloda kalmak suretiyle engellenebileceğini söyledi.

Aşırı kilolu kadınların hayat tarzlarını değiştirerek risk faktörünü azaltabileceklerini kaydeden Vincent, kadınların genç yaştaki vücut kitle endeksinden ziyade etek bedenlerini daha iyi hatırladığını ve kanser riskini bu şekilde daha kolayca değerlendirebileceklerini belirtiyor.

Alkole de dikkat

Buna karşın araştırmanın bazı zayıf noktaları olduğu kabul ediliyor. Takibe alınan kadınlar istisnasız 20'li yaşlarda etek bedenini hatırlayabilenler arasından seçilmiş. Dolayısıyla genel kadın nüfusunu kapsamıyor.

Fakat kanser uzmanları, menapoz sonrasında kadınların meme kanseri riskini azaltmak için kilolarına dikkat etmeleri gerektiğinin başka araştırmalarda da ortaya çıktığını vurguluyorlar.

Özellikle bu yaş grubundaki kadınlara hareket etmeleri, sağlıklı bir kiloda kalmaları ve alkol tüketimini az tutmaları salık veriliyor.