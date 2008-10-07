Eteği kapıya sıkıştı sürüklenip öldü

Belediye otobüsünden inerken eteği kapıya sıkışan 50 yaşındaki kadın, şoförün dikkatsizliği yüzünden 30 metre sürüklenip arka tekerin altında can verdi.



KADIKÖY’deki bir şirkette temizlikçi olarak çalışan Naime Coşkun (50) önceki akşam 20.00’de paydos etti. Kadıköy İskele Meydanı’na kadar yürüyen Naime Coşkun, Maltepe’deki evine gitmek için Hüseyin Ocak’ın (44) kullandığı, Kadıköy-Fındıklı seferini yapan 34 TN 0048 plakalı belediye otobüsüne bindi. Otobüs Fındıklı Mahallesi, Evren Caddesi’ne geldiğinde Naime Coşkun ve birkaç kişi orta kapıdan indi. Ancak otobüs şoförü Hüseyin Ocak kapıyı erken kapattı ve yan aynaları kontrol etmeden gaza bastı. Eteği iki kanatlı kapıya sıkışan Naime Coşkun yere düştü ve yaklaşık 30 metre sürüklendi. Çevredekilerin bağırışlarını duymayan şoför, otobüsün arka tekerleği Naime Coşkun’un üzerinden atlayınca durdu. Naime Coşkun hayatını kaybederken, otobüs şoförü Hüseyin Ocak, gözaltına alındı.



Üç çocuk annesiydi



Maltepe’de oturan üç çocuk annesinin cesedi yaklaşık 2.5 saat sonra gelen savcının incelemesi sonrası morga kaldırıldı.



