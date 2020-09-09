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Spor

Etebo'nun Galatasaray'a maliyeti belli oldu

09 Eylül 2020 21:42

Galatasaray, Stoke City'den satın alma opsiyonuyla birlikte bir yıllığına kiraladığı Oghenekaro Peter Etebo'nun alacağı ücreti açıkladı.

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Oghenekaro Peter Etebo ve kulübü Stoke City Football Club Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 675.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Yapılan anlaşmaya göre kiralama süresi boyunca Şirketimizin, net 7.500.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

Futbolcuya ise net 1.200.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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