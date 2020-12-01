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Spor

Etebo ile yollar devre arasında ayrılacak

01 Aralık 2020 08:34

Galatasaray'ın Stoke City'den kiraladığı Etebo geldiği günden beri bekleneni verememişti. Sarı-kırmızılılar devre arasında Etebo ile yolları ayırmayı planlıyor.

Teknik direktör Fatih Terim Nijeryalı orta saha oyuncusuyla daha fazla vakit kaybetmek istemiyor. Genç orta saha oyuncusuyla maddi açıdan en az hasarla yolların Ocak ayında ayrılması planlanıyor. Bonservisi Stoke City'de bulunan Etebo'nun, ikinci yarıdaki alacaklarına karşılık kiralık sözleşmesinin feshedilmesi hedefleniyor. Etebo sezon başında geldiği

Galatasaray'da 11'de kalıcı olmayı başaramamış, takımına gol ve asist katkısı yapamamıştı. Nijeryalı bir kez de kırmızı kart görerek, takımını yalnız bırakmıştı.

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