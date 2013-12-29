ETA'dan tarihi özür

İspanya'da Bask Bölgesi’nin bağımsızlığı için mücadele eden ETA örgütü, düzenlediği saldırılarda neden olduğu acılar için toplumdan özür diledi ve şiddeti resmen kınadı.

ETA yayınladığı mesaj ile tarihinde ilk kez yaptığı saldırıları kınayarak toplumdan özür dilemiş oldu. Hapisteki militanlar tarafından kaleme alınan ve yaklaşık 500 mahkumun imza attığı açıklama bir Bask gazetesi olan Gara’da yayımlandı.

İspanyol basını bu açıklamayı ETA’nın iki yıl önce silahlı mücadeleyi bırakmasının ardından attığı ikinci büyük adım olarak niteleyerek barışın sağlanmasında önemli aşamaya girildiğine vurgu yaptı. Gazeteler, ETA özürünün Strasbourg’taki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin geçen ay hapishanelerde 20 yılını dolduran ETA terör örgütü militanlarının serbest bırakılmasına yönelik aldığı karar sonrası gelmesine dikkat çekti.

Kamuoyunda 'Parot Doktrini' olarak bilinen kararda, silahlı ETA örgütü üyesi Ines del Rio Prada, Madrid’deki bir dizi terör eylemi sonrası 24 kişinin ölümünden 3 bin yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak, İspanyol yasalarına göre cezası 20 yıla indirilmesine rağmen serbest bırakılmamıştı.

Bunun üzerine AİHM’e başvuran Prada, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 7’nci maddesindeki "Hiç kimse, suç işlediğinde yürürlükte olan cezadan daha fazlasına mahkum edilemez" hükmünü gerekçe göstererek İspanya devletine karşı verdiği hukuk mücadelesini kazanmasına yol açmıştı. Prada’nın davasıyla çeşitli terör saldırıları sonrası yüzlerce kişinin hayatına mal olan ETA militanları yatmakta olduğu hapishanelerden özgürlüklerine kavuşmuştu. AİHM kararı ile ETA mahkumlarının yüzde 10'unun serbest kaldığı belirtiliyor

İlk tepkiler

Cezaevlerindeki ETA militanların kaleme aldığı özür mektubuna ilk tepkilerde gelmeye başladı. Sivil toplum örgütleri ETA’nın şiddeti kınayarak özür dilemesini olumlu karşılarken son sözü terör mağduru ailelerin söylemesini istedi. Hükümet cephesinden ise henüz bir açıklama yapılmazken muhalefet tarafı bu adımın fırsata çevrilerek terörün tamamen bitmesine yardımcı olunmasını istedi.

ETA terörü mağdurları ise, Bask Bölgesi’ndeki olaylardan hayatını kaybedenler için bir anma töreni düzenleyerek bu özür mektubunun adaletin elinden kurtulmak isteyen teröristlerin bir stratejisi olabileceğine işaret etti.