ETA, yarın silah bırakıyor

Bask ülkesinin bağımsızlığı için mücadele eden ETA 'yarın silah bırakacağını' açıkladı. Örgütün BBC'ye gönderdiği bildiride "Silahsızlanma yarın gerçekleşecek fakat sürecin hala barış düşmanları tarafından saldırıya uğrayabileceği konusunda uyarıda bulunmak istiyoruz" dendi.

Gazete DuvaR’da yer alan habere göre, ETA tarafından bu sabah erken saatlerde BBC’ye bir bildiri gönderildi. BBC’nin internet sitesinde tam olarak yayınlanan bildiride, “Süreç hala tamamlanmadı. Silahsızlanma yarın gerçekleşecek fakat sürecin hala barış düşmanları tarafından saldırıya uğrayabileceği konusunda uyarıda bulunmak istiyoruz. Başarılı olmanın tek gerçek garantisi yarın silahsızlanmayı destekleyen binlerce insanın Bayonne’de (güney-batı Fransa) bir araya gelmesidir” ifadelerine yer verildi.

Sürecin resmi olarak İspanyol ve Fransız hükümetleri tarafından kabul edilip edilmeyeceği ise henüz belli değil.

Geçen ay Fransız Le Monde gazetesi, Bask’ın bağımsızlığı yanlısı çevreci bir grup olan Bizi’ye dayandırdığı haberinde ETA’nın 8 Nisan’da silah bırakacağını ve silahsızlanmanın sorumluluğunu da Bizi’nin üstleneceğini iddia etmişti. Bu haber üzerine İspanya İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido “ETA’nın silahsızlanma karşılığında hiç bir şey alamayacağını” söylemişti.

1959’da Francisco Franco’nun diktatörlüğünde kurulan örgüt, 2011’de tek taraflı ateşkes ilan etmiş fakat silah bırakmamıştı. Son yıllarda ise örgüt, yüzlerce üyesinin tutuklanması ve silahlarına el konulması ile ciddi bir şekilde zayıfladı.