ETA üyesi Fransa'da 50 kilo patlayıcı ile yakalandı

Fransa'nın Lyon kenti yakınlarında, İspanya'daki ayrılıkçı ETA örgütünün bir üyesi, yaklaşık 50 kilo patlayıcı ile yakalandı.

Vienne kasabasında rutin bir polis kontrolü sırasında 30 yaşlarındaki erkek militanın otomobilinde bu patlayıcı maddeyle birlikte bir tabancanın da ele geçirildiği açıklandı.

Militanın, yakalanacağını anlayınca koşarak kaçma girişiminde bulunduğu, ancak olay yerine gelen takviye güvelik güçlerinin yardımıyla yakalandığı bildirildi.

Yakalanan militanın 2005 yılında yine polis tarafından gözaltına alındığı ve terör örgütüne üye olmaktan üç yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi.