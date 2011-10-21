-ETA silahlı mücadeleyi bıraktı MADRİD (A.A) - 20.10.2011 - İspanya'nın kuzeydoğusundaki Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ve AB terör örgütleri listesinde bulunan ETA, 43 yıl sonra silahlı mücadeleyi bıraktığını açıkladı. ETA, Bask bölgesinde yayınlanan Gara ve Berria adlı gazetelerin internet sitelerinde yayımlanan yazılı bildiride ve bir video görüntüsünde, ''silahlı faaliyetlerini tamamen sona erdirdiğini'' duyurdu. Silah bırakmakta ''kararlı olduğunu ve açık bir vaatte bulunduğunu'' vurgulayan ETA, İspanyol ve Fransız hükümetlerine ''çatışmanın sonuçlarını çözüme kavuşturmak için direk bir diyalog yolu açılması'' çağrısında bulundu. Yüzleri kapalı 3 kişi tarafından okunan ETA bildirisinde yapılan açıklamadan ''tarihi'' diye bahsedilirken,''Bask bölgesinde yeni bir siyasi dönem başladı. Siyasi sorunlara demokratik ve adil çözüm bulabilmek için tarihi bir fırsatla karşı karşıyayız'' denildi. ETA son olarak 5 Eylül 2009 tarihinde ateşkes ilan etmiş ve 10 Ocak 2011'de bunu ''kalıcı, genel ve doğruluğu uluslararası alanda kanıtlanabilir'' boyuta taşımıştı. 43 yıldır terör saldırıları düzenleyen ETA, bazı İspanyol kaynaklarına göre 829, bazılarına göre de 859 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor. ETA'nın açıklamasında ne örgütün feshedilmesine ne de silah teslim edilmesine herhangi bir atıfta bulunulmaması dikkat çekti.