Et yiyen bu örümcekler ürkütüyor!

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Geçen yıl ’Et yiyen örümcek’ olarak gündeme gelen ve paniğe sebep olan Solifugae türü örümcek, Van’ın Ağartı Köyü’nde görülmeye başlandı.Bir köylü tarafından fark edilen ve bir kutu içinde saklanan Solifugae görüntüsüyle dikkat çekiyor.Güneş battıktan sonra ortaya çıkan ve çok hızlı hareket ettikleri ve sıçrama özellikleri bulunan Solifugae türü yalancı örümcekler, tedirginliğe neden oldu.Bacaklarıyla birlikte yaklaşık 15 santimetreye kadar ulaşan uzunlukları ve iri yapısıyla ürkütücü görüntüye sahip örümceklerin zehirli olmadığı belirtildi. Bu türler üzerine araştırma yapan Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji ABD Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Lokman Kayci, Solifugae türünün halk arasında örümcek olarak bilindiği ancak, farklı bir tür olduğunu söyledi.Görünümü itibariyle ürkütücü olduğunu belirten Kayci, "Genellikle gece karanlığında ortaya çıkarlar. Sıcak ve kuru arazilerde yaşarlar. Gündüz pek hareket edemezler. Çok saldırgan yapıları vardır. Güçlü çene yapısı nedeniyle et parçasını dahi koparıyorlar. Daha çok kelebek, fare, kuş leşleriyle besleniyorlar" dedi.