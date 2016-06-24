T24 LogoT24 Logo
Dünya

Et yiyen bakteri yüzünden ayağını kaybetti

ABD'nin Teksas eyaletinde Brian Parrott isimli bir adam, ayaklarını birkaç dakika okyanus suyuna soktuktan iki gün sonra ayağı kesilmek zorunda kaldı

24 Haziran 2016 00:26

Teksas’ta çocukları ve torunlarıyla yüzmeye giden Brian Parrott isimli adam, okyanusta sadece birkaç dakika geçirmesinin ardından, talihsiz adamın bacağına et yiyen bakteri bulaştı.

Acı içinde kıvranan adam hemen hastaneye kaldırılsa da bacağının kurtulma şansı kalmadı. 

Durumun çok ciddi olduğunu söyleyen doktorlar, Parrott'ın bacağını kesmek zorunda kaldı. 

Doktorlar enfeksiyonun bacağındaki önemsiz görünen ufak bir sıyrıktan bulaştığını söyledi.

Vibrio denilen bakteri açık yaralardan vücuda girerek oldukça tehlikeli olabiliyor.

Uzmanlar bu sebeple vücudunda açık yara olan kişileri denize, okyanusa, gölete girmemeleri konusunda uyarıyor.

 

ETİKETLER

et yiyen bakteriteksasbrian parrottvibrio

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24