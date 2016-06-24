Et yiyen bakteri yüzünden ayağını kaybetti

Teksas’ta çocukları ve torunlarıyla yüzmeye giden Brian Parrott isimli adam, okyanusta sadece birkaç dakika geçirmesinin ardından, talihsiz adamın bacağına et yiyen bakteri bulaştı.



Acı içinde kıvranan adam hemen hastaneye kaldırılsa da bacağının kurtulma şansı kalmadı.

Durumun çok ciddi olduğunu söyleyen doktorlar, Parrott'ın bacağını kesmek zorunda kaldı.

Doktorlar enfeksiyonun bacağındaki önemsiz görünen ufak bir sıyrıktan bulaştığını söyledi.



Vibrio denilen bakteri açık yaralardan vücuda girerek oldukça tehlikeli olabiliyor.



Uzmanlar bu sebeple vücudunda açık yara olan kişileri denize, okyanusa, gölete girmemeleri konusunda uyarıyor.