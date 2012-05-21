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Yaşam

Et yiyen bakteri hayatını kararttı ama o hayata tutundu!

Et yiyen bakteri bulaşan, sol bacağı, elleri ve sağ ayağı kesilen genç kız, kendi kendine nefes almaya başladı

21 Mayıs 2012 20:42

ABD 'nin Georgia eyaletinde geçirdiği kaza sırasında et yiyen bakteri kapan Aimee Copeland'ın babası, kızının solunum cihazından çıkarıldığını söyledi. 

Andy Copeland, 24 yaşındaki kızının sağlık durumunu yazdığı blogunda Aimee'nin solunum cihazından çıkarıldığını, kendi kendine nefes almaya başladığını ve konuştuğunu belirtti. 
 
West Georgia Üniversitesi öğrencisi Copeland, 1 Mayıs 'ta arkadaşları ile birlikte çıktığı tatilde halatla Tallapoosa Nehri'nin karşı kıyısına geçmeye çalışırken tutunduğu halat kopmuştu. Kopan halatın kestiği bacağından et yiyen bakteri bulaşan Copeland'ın önce sol bacağı, sonra elleri ve sağ ayağı kesilmişti. 
 
Yaşadığı talihsiz olayın ardından tüm dünyanın ilgisi çeken Aimee'nin babası, kızına destek veren, onun için dua eden herkese teşekkür etti.

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