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Çevre

Et yemeyin, küre ısınmasın!

BM Hükümetler Arası İklim Değişikliği Komisyonu’nun başkanından çağrı: "Haftada en az bir gün et yemeyin"

08 Eylül 2008 03:00

Birleşmiş Milletler (BM) Hükümetler Arası İklim Değişikliği Komisyonu’nun Başkanı Dr Rajeandra Pachauri, küresel ısınmayla mücadeleye kişisel ve etkili bir yardımda bulunmak isteyen herkese, haftada en az bir gün et tüketmeme çağrısı yaptı.

 

Nobel barış ödülü sahibi kuruluşun Başkanı Dr Pachauri, İngiliz The Observer gazetesine verdiği demeçte, insanların, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunmak istiyorlarsa, et tüketimlerini giderek azaltmaları gerektiğini belirtti.

 

Komisyonun başına, geçen hafta yapılan seçimle, ikinci altı yıllık dönem için yeniden seçilen Pachauri, korkunç boyutlardaki sera gazı salımı ve diğer çevre sorunlarıyla birlikte, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştirilmesinin yanı sıra doğal yaşam alanlarının büyük ölçüde tahrip edilmesi yüzünden, insanların beslenme alışkanlıklarının değişmesinin önemli olduğunu kaydetti.

 

BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) tahminlerine göre, et üretiminin küresel sera gazı salımının yaklaşık beşte birinin sorumlusu olduğunu söyleyen Dr Pachauri, sera gazı salımının hayvanların beslenmesi sırasında ortaya çıktığını ve büyükbaş hayvanların karbondioksitten 23 kez daha etkili bir gaz olan metan saldığını belirtti.

 

FAO'nun, ayrıca bu yüzyıl ortasında et tüketiminin iki katına çıkacağı uyarısında bulunduğunu anımsatan Pachauri, insanların yemek alışkanlıklarını, ulaşım alışkanlıklarına oranla daha kolay değiştirebileceğini ifade etti.

 

Vejetaryen olan Hintli ekonomist Dr Pachauri, "Kısa dönemde küresel ısınmayla mücadeleye kişisel destek sağlamak için en etkili fırsatın bu olduğu açık. Önce hafta bir gün et yemekten vazgeçin, sonra et yemeyi daha da azaltın" diye tavsiyede bulundu.

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