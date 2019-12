Et yedikten sonra içilen soda tansiyonu yükseltir

Fazla et tüketimi kolesterolü yükseltiyor

Et ağırlıklı beslenme karaciğeri yağlandırıyor

Sağlık sorunu bulunmayan kişilerde de gastrit, hazımsızlık ve ishal ortaya çıkıyor. International Hospital İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Soysal Zaman gazetesine yaptığı açıklamada, özellikle de Kurban Bayramı'nda fazla miktarda et tüketildikten sonra üzerine soda içmenin mideyi rahatlatacağının sanıldığını belirterek, bunun yanlış olduğunu söyledi.Soysal, "Soda gazlı bir içecektir. Kişiler sodayı içtiklerinde yedikleri eti daha kolay hazmedeceklerini düşünüyorlar. Ancak soda, içildikten sonra geğirmeye neden olur. Geğirme sırasında da hava yutulur, bu da geğirmeyi artırır. Hazmı da kolaylaştırmaz. Ayrıca kalp hastaları ve yüksek tansiyonlular tarafından kısıtlı tüketilmelidir. Çünkü soda, mineral ve tuz içerir, fazla tüketilmesi halinde tansiyonun daha da yükselmesine yol açar." diye konuştu.Özellikle koyun ve kuzu gibi hayvanların etlerinin dinlendirilmeden ve aşırı miktarda yenilmesi, bu etlerin yağlı olması ve taze tüketilmesi nedeniyle hazımsızlığa neden olur. Kalp hastaları ve kolesterolü yüksek olan hastalarda bu tür etlerin yenilmesiyle kan yağ düzeylerinde ciddi yükselme yaşanır.Etlerin sindirimi sırasında gastrit ve hazımsızlık sorunu, ishal ortaya çıkar. Bayramda acil servislere bu nedenlerle çok başvuru olur. Kurban eti, ilk kesildiği 24 saatte serttir, hazmı zordur. Bu nedenle kesildikten bir-iki gün sonra kurban etini tüketmeye özen gösterin.Hem öğle hem de akşam öğününde sadece et yemeyin, et yiyorsanız yanında mutlaka sebze ve salata da bulunsun. Böylece etin hazmını kolaylaştırmış olursunuz.Çocukların, gençlerin ve özellikle genç kızların adet kanamasıyla kaybettikleri demiri yerine koymaları açısından kırmızı et tüketmesinde yarar var. Kırmızı et, çok önemli bir demir ve vitamin B12 kaynağıdır.Vitamin B12 eksikliği, unutkanlık, halsizlik, baş dönmesi, el ve ayaklarda uyuşma gibi sorunlara neden olur. Bu sorunları yaşlı insanların yanı sıra son 3-4 yıldır genç kadınlarda da görülüyor.Kurban etinin aşırı derecede tüketilmesi, gaz birikimine yol açar. Midenin komşusu olan organlar diyafram ve kalptir. Gaz sancısı nedeniyle mide gerilince, sol göğse vuran ağrı ve baskı kalpte ritim sorunları ortaya çıkarabilir. Bu da sıklıkla kalp kriziyle karıştırılır. Kurban Bayramı tatilinde acil servislere en çok başvuru nedenleri arasında gaz sancıları da gelmektedir.Uygun şartlarda kesilmeyen ve hasta hayvanların etleri tüketilirse, ishale neden olan bazı mikroorganizmalar vücuda girer. Hijyen ve kontrol iyi değilse, mide bağırsak enfeksiyonları daha sık görülür. Kontrolsüz kesilen kist hidatik hastalığı olan hayvanların karaciğer ve akciğerlerinde içi sıvı dolu kistler oluşur ve bu hastalığa yol açan etken, sindirim kanalı yolu ile vücuda girip akciğer ve karaciğerde kistler oluşturabilir. "Kist hidatik" denilen bu hastalığın bulaştığı kişilerde, karın ağrısı, nefes darlığı, bazen de anaflaksi (ani şok sonucu ölüm) ortaya çıkar.