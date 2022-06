Et ve Süt Kurumu taşeron personele yılda 38 milyon lira ödeyecek

Zarar eden Et ve Süt Kurumu (ESK) taşeron çalışanlara 2022’de 38 milyon 134 bin 141 lira 27 kuruş ödeme yapacak.

Türkiye’de sadece 18 mağazası bulunan Et ve Süt Kurumu (ESK) ihale ile taşeron çalışan alıyor. 2018'den itibaren zarar eden kurumun 2020 yılı zararı da 222 milyon 991 bin liraya ulaşmıştı. Kurumun yönetiminde ise 3 maaş alan isimlerin olduğu ortaya çıkmıştı. Et ve Süt Kurumu 13 mağaza ve merkez müdürlükte çalıştırılmak üzere 210’u 6 ay diğerleri ise 12 ay boyunca çalışacak toplam 568 taşeron çalışan aldı. 568 işçi için kurumun kasasından toplam 38 milyon 134 bin 141 lira çıkacak.

Cumhuriyet'in haberine göre, en çok işçi alınan tesis ise Ankara’da bulunan Sincan Et Kombinası Müdürlüğü oldu. Burada 6 ay boyunca 164 taşeron işçi; “üretim, satış mağazaları, kiralanan soğuk depolarda yükleme ve boşaltma, kombinalar ve iller arası et taşıması, faaliyet alanındaki işler, temizlik, bahçe düzenlemesi vb işler” yapacak. 6 ay boyunca Sincan Et Kombinası Müdürlüğü’nde çalışacak 164 işçi için kurumun kasasından 7 milyon 212 bin 212 lira çıkacak. İkinci en yüksek taşeron işçi grubu ise 89 kişiyle Erzincan’da yer alacak. 12 ay boyunca ESK’nin Erzincan tesis ve mağazasında çalışacak işçiler için ihaleyi kazanan şirkete 3 milyon 860 bin 708 lira ödeme yapılacak.