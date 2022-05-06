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Ekonomi

Et ve Süt Kurumu’ndan zam açıklaması

Et fiyatlarındaki zam beklentisiyle ilgili Et ve Süt Kurumu'ndan açıklama geldi

06 Mayıs 2022 17:51

Et ve Süt Kurumu, kırmızı et fiyatlarıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Fiyat yükselişi beklentisinin hem üreticiye hem de tüketiciye zarar vereceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Et fiyatları üzerinde Ramazan ayının son günlerinde başlayıp günümüze kadar devam eden spekülatif fiyat hareketleri kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir. Arz kısıtlaması yaparak piyasada fiyat yükselişi beklentisi oluşturmak hem üreticiye hem de tüketiciye zarar vermektedir. Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır."

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