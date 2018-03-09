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Ekonomi

Et ürünleri üreticisi Ekol, Rus televizyonunda en iyi ürün seçildi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Mart (DHA) - Et ürünleri üreticisi Ekol, Rus televizyonlarında yayınlanan Kontrolnaya Zakupka kanalındaki kalite kontrol programında beş marka ile birlikte mercek altına alınarak puanlandı

09 Mart 2018 14:12

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Mart (DHA) - Et ürünleri üreticisi Ekol, Rus televizyonlarında yayınlanan Kontrolnaya Zakupka kanalındaki kalite kontrol programında beş marka ile birlikte mercek altına alınarak puanlandı.
Veles Meat, Myasnov, Miratorg, Samson ve Mustafa Çalkan’a ait olan Ekol olmak üzere beş markanın ürünleri vatandaşlara tattırıldı.
Hangi ürünün hangi markaya ait olduğunu bilmeyen vatandaşlar ürünleri deneyerek en iyisini seçtiler.
Bu etapta lider Myasnov markası olurken, yarı finalde markaların ürünleri özel laboratuvarda testlerden geçti ve Ekol bu testler sonucunda finale çıkmaya hak kazandı. Böylelikle finalde Myaskov ve Ekol markası karşı karşıya geldi.
Ekol, finalde de testlerden geçerek galip gelmeyi başardı ve ürünü programdaki kalite kontrolünden en iyi ürün olarak birinci oldu.
Program sunucuları Ekol markasının birinciliğini açıkladıktan sonra, “İsmi de çok güzelmiş, Ekol…” dediler.

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