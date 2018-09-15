Et pişirirken baskın yiyen teröristler, ayakkabılarını da bırakıp kaçmış

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- GİRESUN\'un Yağlıdere ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timlerince, çaldıkları kuzu etini arazide ateş yakıp pişirirken baskın yiyen ve açılan ateş sonucu aralarında örgütün sözde Giresun grup sorumlusu, \'Çiyager\' kod adlı Serdar Bekmez’in etkisiz hale getirildiği, 2 teröristin de kaçmasıyla bölgede başlatılan operasyonlar sürüyor. Baskında etkili olan sisi fırsat bilen 2 teröristin, çatışmadan ayakkabılarını dahi giyemeden çanta ve mühimmatlarını da gerilerinde bırakarak ormanlık alana doğru kaçtıkları belirtildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla ormanlık alanın ablukaya alındığı, geniş çaplı operasyonların sürdüğü bildirildi.

Kış üstlenmesi için Tunceli’den bölgeye yeni sızdıkları tahmin edilen terörist grubu etkisiz hale getirmek için insansız hava araçlarının da desteğiyle başlatılan arama tarama faaliyetleri sürüyor. Giresun\'un Yağlıdere ilçesi Güllüce köyü kırsalında iz süren Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timlerince, arazide ateş yakıp et pişirdiği fark edilen teröristlerden örgütün sözde Giresun grup sorumlusu, \'Çiyager\' kod adlı Serdar Bekmez, açılan ateş sonucu etkisiz hale getirildi, diğer 2 terörist ise ani bastıran sisi de fırsat bilip kaçtı. Ormanlık alanda yaktıkları ateşte, çaldıkları kuzu etini pişirdikleri sırada baskın yiyip şaşkına dönen teröristlerden 2’sinin etkisiz hale getirilmesi için ormanlık alan ablukaya alındı, bölgeye takviye birlikler de sevk edildi.

AYAKKABILARINI GİYEMEDEN KAÇTILAR

Güllüce köyü kırsalında çıkan çatışmada yeni ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. İçişleri Bakanlığı\'nın \'aranan teröristler’ listesindeki \'gri kategori\'de yer alan, başına 300 bin lira ödül konulan terörist Bekmez\'in etkisiz hale getirildiği çatışmada, 2 teröristin ayakkabıları ve içinde mühimmat olan sırt çantalarını dahi alamadan kaçtığı belirtildi. Teröristlerin yemek için ormanlık alanda mola verdiği, ayakkabılarını çıkarıp dinlendikleri esnada uğradıkları ani baskımda kaçmaya başladıkları ortaya çıktı.

ORMANDA SIKIŞTILAR

Karadeniz kırsalında son yıllarda güvenlik güçlerinin insansız hava aracı destekli operasyonlarıyla büyük darbe yiyen örgütün 22 kişilik sözde ‘Karadeniz Açılım Grubu’nun etkisiz hale getirilmesinin ardından, Tunceli üzerinden 8 kişilik yeni bir terörist grubunun daha bölgeye takviye olarak gönderildiği öğrenildi. 3’erli ve 2’li gruba ayrılan teröristlerden bir grubun Giresun kırsalına ulaştığı, İHA’ların ve güvenlik güçlerinin yoğun operasyonlarından dolayı da rahat hareket edemedikleri, bu nedenle foto kapanlara da yakalanmamak için alternatif yol bulamadıklarından bulundukları ormanlık alanda sıkıştıkları belirlendi.

YAYLA EVLERİNE SIKI TAKİP

1 teröristin öldürüldüğü çatışmadan kaçan 2 teröristin içinde mühimmat ile yaşam malzemesi ve harita olan sırt çantalarını da alamadan, ayakkabılarını da bırakıp kaçması üzerine bölgede hırsızlık olaylarına karşıda tedbirler de artırıldı. Zırhlı araçların da konuşlandırıldığı kırsal alanda güvenlik güçleri, eylem yapmak için Karadeniz kırsalına gönderilen terörist grubun, kış üstlenmesini de yine bölgede yapmayı planladığı, bu nedenle yayla evlerinden erzak ve yaşam malzemesi çalabileceklerini göz önünde bulundurarak, alınan önlemleri yoğunlaştırdı. Güvenlik güçleri, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat ve Sivas’ta teyakkuza geçilerek, bölgede az sayıda olan teröristlerin kış üstlenmelerini önlemek için yayla evlerini de sıkı takibe aldı.

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