Et kesimi azaldı; kokoreç ve ciğer karaborsaya düştü

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı et fiyatlarındaki artışı önlemek için karkas et ithalatını başlatmasının ardından, sakatat sıkıntısının arttığı bildirildi. Canlı hayvan girişi olmaması ve mezbahanelerde kesimin azalması nedeniyle İstanbul İşkembe Çorbacıları ve Sakatatçılar Kokoreççiler ve Tavuk Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Fevzi Uluceviz konuyla ilgili açıklama yaptı. "Sakatat bulamıyoruz" diye sitem eden Uluceviz, "Hayvanlar ithal olarak geldiğinden sakatat olarak tabir ettiğimiz hayvanın ciğeri, böbreği, dalağı, kuyruk yağı ve kellesi gelmiyor. Özellikle son 2 yıldır artık adeta karaborsa oldu" diye konuştu.

Habertürk'ten Mesut Han'ın haberine göre, bir zamanlar kenara atılan sakatat, son dönemde ‘karaborsa’ya düştü. Hem kasaplar hem tüketiciler hem de lokanta sahipleri ciğer, dalak, kelle, ayak, dil, işkembe bulamamaktan dertli. Esnaf, etin ‘karkas’ olarak ithalatı ve sakatatın gelmemesi, iç piyasada da yeterli hayvan kesimi yapılmamasından kaynaklanan sorunun çözümü için yetkililerden yardım bekliyor.

‘2 yıldır kesim yapılmıyor'

İstanbul İşkembe Çorbacıları ve Sakatatçılar Kokoreççiler ve Tavuk Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Fevzi Uluceviz ise “Ülkemizde son 2 yıldır neredeyse hayvan kesimi yapılmıyor. Hayvanlar ithal olarak geldiğinden sakatat olarak tabir ettiğimiz hayvanın ciğeri, böbreği, dalağı, kuyruk yağı ve kellesi gelmiyor. 2010 yılından itibaren sakatatı kasapların haricinde marketlerin de satmaya başlaması fiyat dengesini değiştirmeye başladı. Normal koşullarda etin üçte biri oranında olan sakatat fiyatları da bu tarihten itibaren yükseldi. Özellikle son 2 yıldır artık adeta karaborsa oldu, mal bulmakta zorlanır hale gelindi. 20 milyon nüfuslu İstanbul’da sadece Pendik-Kurtköy mezbahasında kesim yapılıyor. Karkas ithali öncesinde günlük ortalama 600 hayvanın kesildiği mezbahada şimdi günde 140 hayvan kesiliyor. Bunların sakatatı sadece İstanbul’un bir semtine yetmez” diye konuştu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na yaklaşık 2 bin dilekçe verdiklerini belirten Uluceviz, kendilerine de ithalat konusunda yeterlilik belgesi verilmesini istedi. Uluceviz, “Bugün cevap verilse bile bu sıkıntı nisan ayına kadar gidecektir. Canlı hayvan gelir, burada kesilir; aksi takdirde çözüm bulamayız” dedi.

‘Sakatat'ta 5 yılda yüzde 86 artış'

TÜİK’in dün açıkladığı verilere göre, sakatat fiyatları 5 yılda yüzde 86 artış gösterdi. Aralık 2012’de 17.65 lira olan sakatat fiyatları, Aralık 2017’de 32.87 liraya yükseldi. Fiyat artışları vatandaşları kokorece yöneltti. Talep artınca küçükbaş hayvan sakatatından elde edilen kokorecin fiyatı da fırladı. Canlı hayvan kesiminin azalmasının da kokoreç fiyatlarını artıran diğer bir etken olduğu kaydedildi.