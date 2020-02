 ET HIRSIZLARINA ÖZEL HAREKAT OPERASYONU

Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlar özel harekat polisi destekli operasyonla yakalandı

Haber-Kamera: Ali AKSOYER /İSTANBUL(DHA)

İstanbul\'da önce park edilmiş kamyonlardan mazot hırsızlığı yapan daha sonra fiyatı arttığı için et hırsızlığına yönelen 10 kişilik hırsızlık şebekesi polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin son işlerinde çaldıkları 1 ton 800 kilogram etten 1 tonu şebekeye ait soğuk hava deposunda ele geçirildi. Şüphelilerin çaldıkları etlerin bir kısmını da kendileri yedikleri tespit edildi.

FİYATI ARTAN ŞEYLERİ ÇALMIŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler İstanbul\'da bir süredir hırsızlık yapan bir şebekeye yönelik operasyon başlattı. Hırsızların önce tekstil mallarını çaldıkları ancak daha sonra mazot hırsızlığına yöneldikleri tespit edildi. Şüphelilerin park halindeki kamyonların yanına yaklaşarak depo kapaklarını kırdıkları ve kurdukları özel düzenekle mazot depolarını boşalttıkları tespit edildi. Polis ekipleri şüphelilerin bir süre sonrada fiyatı arttığı için \"Et\" çalmaya karar verdiklerini bu amaçla girdikleri Gaziosmanpaşa\'da bir et toptancısından 1 ton 800 kilogram et çaldıklarını belirledi.

ÖNCE KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kimliklerini tespit ettikleri şüphelileri yakalamak için harekete geçti. 22 Mart\'ta İstanbul\'un 9 ilçesinde tespit edilen 14 ayrı adrese özel harekat polisi destekli eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda liderliğini Ercan K.(45)\'in yaptığı 10 kişilik hırsızlık şebekesi çökertildi.

ÇALINAN ETLERİN BİR KISMINI YEMİŞLER

Şüpheliler tarafından kiralanan soğuk hava deposunda 10 Mart\'ta Gaziosmanpaşa\'da bir et toptancısından çalınan 1 ton 800 kilogram etin 1 tonu ele geçirildi. Kalan etlerin bir kısmının kasaplara satıldığı bir kısmının ise şebeke üyeleri tarafından yenildiği belirlendi.



HIRSIZLIK İÇİN KİRALADIKLARI OTOMOBİLLERİDE SATIYORLARMIŞ

Polis soruşturması sonucu şüphelilerin sahte belgelerle araç kiraladıkları, hırsızlıklarda bu araçları kullandıkları öğrenildi. Şüphelilerin daha sonra bu araçları geri vermeyip, başka hırsızlık çetelerine 3 ile 5 bin lira arasında değişen paralara sattıkları öğrenildi.

Şüpheliler poliste işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Operasyondan görüntüler

-Şüphelilerin yakalanması

-Hırsız anının güvenlik kamerası görüntüsü

-Şüphelilerin adliyeye sevki