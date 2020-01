Et fiyatlarını 6 lira düşürecek öneri

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu Başkanı Şemsi Kopuz, "Ette KDV oranının ve canlı hayvan ithalatından alınan yüzde 15 verginin yüzde 1'e düşürülmesiyle etin fiyatını 6 lira aşağı çekebiliriz" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik tarafından, sektör temsilcileriyle açıklanan ette tavan fiyat gibi uygulamalarla, bu konuda bir takım tedbirler alınmaya çalışıldığını ancak, gıda ve tarım ürünleri fiyatlarındaki artışlarda üretim maliyetlerinin gözden uzak tutulmaması gerektiğini kaydetti.



Alınan ve alınması gereken tedbirlerle birlikte aynı zamanda enerji, mazot, yem, gübre gibi girdi maliyetlerinin yüksekliğine yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini dile getiren Kopuz, et fiyatlarıyla ilgili şunları söyledi:



"Türkiye'nin karkas et ithalatı gerçekleştirdiği Bosna Hersek'in hayvancılığı bu ithalatı karşılayacak ölçekte değil. Letonya gibi çeşitli ülkelerden et tedarik edilerek, Bosna Hersek üzerinden ithalat yapılmaktadır. Ayrıca sadece karkas et olarak yapılan ithalat, sektörün deri, sakatat gibi ihtiyaçlarına cevap verememekte, mağduriyetlere yol açmaktadır. Bu anlamda yapılacaksa canlı hayvan ithalatı hem ihtiyaca yönelik olması açısından hem de helal kesim hassasiyeti açısından daha kıymetlidir. Ette KDV oranının ve besilik canlı hayvan ithalatından alınan yüzde 15 verginin, yüzde 1'e düşürülmesinin, başta tüketici ihtiyacını karşılayabilmek adına elzem olduğunu vurgulayabiliriz. Temel beslenme ihtiyacımız olan etin fiyatını böylelikle 6 lira aşağı çekebiliriz. Piyasa böylece regüle olmuş olur."