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Ekonomi

'Et fiyatlarının yükselmesine, süte zam gelmemesi neden oldu'

TÜSEDAD Başkanı Adnan Yıldız, et fiyatlarındaki artışa neden olarak ‘süte 16 aydır gelmeyen zammı’ gösterdi. Yıldız, “Üretici bu yüzden damızlık ineklerini kesti” dedi

13 Ağustos 2015 12:27

Kırmızı et fiyatlarındaki artışta, süt fiyatlarının da etkisi olduğu öne sürüldü. Süt, Et ve Damızlık Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Adnan Yıldız, süt fiyatlarının 16 aydır artmadığını, süt üreticisinin zarar ettiğini savunarak “Üretici, damızlık inekleri kesmeye başladı. Bu da hayvan nüfusunu azalttı” dedi.

Deniz Çiçek'in Habertürk'te yer alan haberine göre, Yıldız, kırmızı et fiyatlarındaki artışta süt fiyatlarının düşük kalmasının etkisi olduğunu kaydederek “Süt para etmiyor. Süt fiyatında artış olmadığı için üretici mecburen elindeki dişi hayvanı, damızlık ineği kasaba göndermek zorunda kalıyor. Anneyi kesince yavru olmaz. Doğan yavruların yüzde 50’si erkektir” değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, bu yıl doğacak bir erkek hayvanın ancak 14 ay sonra kesime gideceğini belirtirken, “Doğan bir dişi hayvandan süt almak için 24 ay geçmesi lazım. Üretici 2 yıl kazanmadan bekliyor” diye konuştu.

Yıldız, süt fiyatlarının geçen yıl haziran ayında 1 lira 15 kuruş olarak belirlendiğini ve süte 16 aydır zam yapılmadığını anımsatarak “Ulusal Süt Konseyi, eylül ayı sonunda yeniden toplanarak fiyatları görüşecek. Süt hayvanı soya ile besleniyor. Soya da ithal girdi. Süt üreticisinin maliyetinin yüzde 70’ini yem oluşturuyor. Dolar artıyor. Yem olmuş 1 lira 10 kuruş” dedi.

 

‘Marketlere kâr sınırı getirilsin’

 

Avrupa’da halkın protein tüketimi göz önüne alınarak marketlerin bu ürünlere uygulayacağı kâr paylarının önceden belirlendiğini belirten Yıldız, “Orada belirlenmiş kâr marjı yüzde 13-14 düzeylerinde bulunuyor. Burada ise yüzde 30’larda kâr konuyor. Bunun disipline edilmesi lazım” diye konuştu.

 

Kırmızı et üretimi yüzde 24.4 arttı

 

TÜİK, son zamanlarda fiyatı hızla artan kırmızı et üretim verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ikinci çeyreğinde sığır eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 24.4, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20.9 oranında artarak 229 bin 549 ton oldu. Koyun eti üretimi ise önceki çeyreğe göre yüzde 36.3, geçen yıla göre yüzde 5.1 oranında artışla 24 bin 653 ton olarak gerçekleşti.

 

Sektör ikiye ayrıldı

 

Ulusal Süt Konseyi ve Ambalajlı Süt Üreticileri Derneği Başkanı HARUN ÇALLI: Kesilenler yaşlı ve hasta olanlar

TÜSEDAD’ın, ‘Damızlık inekler süt için kesildi” açıklaması sektörü de ikiye böldü. Ulusal Süt Konseyi ve Ambalajlı Süt Üreticileri Derneği Başkanı Harun Çallı süt hayvanının kesildiği iddiasına katılmadığını belirterek, “Sadece hayvanlar yaşlanmıştır, hastalanmıştır, süt verimi azalmıştır ya da memesinde sıkıntı vardır. 16 aydır süt fiyatları artmıyor çünkü girdi maliyetleri artmadı, aksine düştü. Süt fiyatı artmıyor çünkü süt üreticisi para kazanıyor. İşini iyi yapan yüzde 30 kazanıyor. Karlılıklar böyle iken kimse hayvanını kesmez. Maliyet arttıysa zam veriyoruz. Aksine 16 ayda girdilerde düşüş oldu. Aslında fiyatı düşürmemiz gerekirken sabit tuttuk. Sabit tutmak bile artış demektir” dedi.

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