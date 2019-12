Et fiyatı yükseldikçe kaçakçılığı artıyor

T24 -

Hopa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Türkiye ile Kafkasya'yı birbirine bağlayan Sarp Sınır Kapısı'nda geçen yıl 19 kaçakçılık olayı meydana gelirken, bu yıl 194 ayrı kaçakçılık olayı gerçekleşti.





Bu olaylar türlerine göre değerlendirildiğinde söz konusu sınır kapısında, geçen yıl 6 akaryakıt, 5 et ve et ürünleri ile 2 sigara kaçakçılığı olayı yaşanırken, bu yıl 112 sigara, 40 et ve et ürünleri ile 23 ayrı akaryakıt kaçakçılığı olayı yaşandığı görüldü.





Geçen yılki olaylarda yasa dışı yollardan Türkiye'ye sokulmak istenen bin 166 litre akaryakıt, bin 360 kilogram et, 120 karton sigara ele geçirilirken, bu yıl yine kaçak olarak yurda sokulmak istenen 5 bin 370 litre akaryakıt, 5 bin 735 kilogram et ve 122 bin 678 paket sigara ele geçirildi.





Sarp Sınır Kapısı'ndaki tüm kaçakçılık olaylarının sayısına bakıldığında da en çok sigara, et ve akaryakıt kaçakçılığının yaşandığı ortaya çıktı.





KAÇAKÇILIĞIN SEBEBİ YÜKSEK FİYAT







Olaylara ilişkin bilgi veren Hopa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Mehmet Hilmi Türkoğlu, aydınlattıkları kaçakçılık olaylarına karışan kişiler hakkında, kendilerinin suç duyurusuyla Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmalar yapıldığını anlattı.





Kaçakçılara karşı büyük çaba sarf ettiklerini söyleyen Türkoğlu, “Sarp Sınır Kapısı'nda en fazla yaşanan kaçakçılıklara bakıldığında sigara, et ve akaryakıt kaçakçılığının öne çıktığını görüyoruz. Olaylardaki artış sigara ve akaryakıtın ülkemizde pahalı olmasından kaynaklanıyor. Et kaçakçılığı olaylarının artmasının da Türkiye'deki et fiyatının pahalı olmasından kaynaklandığını düşünüyoruz” dedi.





KAÇAKÇILARA X-RAY CİHAZIYLA ÖNLEM







Hopa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünün Sarp Gümrük Sahasındaki gümrük görevlilerinin birbirleri ile bilgi paylaşımında bulunarak, işbirliği içinde hareket etmeleri ve kaçakçılık yapıldığı düşünülen araçların arama hangarında, kurs görmüş deneyimli personelce aranmasının yakalama oranını artırdığını vurgulayan Türkoğlu, kaçakçılık olaylarının önlenmesi için söz konusu gümrük sahasına çok kısa bir süre sonra araçların kontrolü için x-ray cihazı kurulacağını da söyledi.





Türkoğlu, ele geçirilen bir miktar sigara ile etin imha edilmek üzere Sarp Gümrük Sahası'ndaki soğuk hava deposunda bekletildiğini de sözlerine ekledi.





“ET İTHALATI KAÇAKÇILIĞI ÖNLÜYOR, AMA BESİCİYE ZARAR VERİYOR”







Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri İşletmeleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Trabzon Kasaplar ve Celepler Esnaf Odası Başkanı Temel Korkmaz, şu anda kıymanın kilosunun 25 ile 27 lira, kuşbaşının 27 ile 30 lira arasında olduğuna dikkati çekerek, “Türkiye'de et fiyatları çok yüksek. Et fiyatlarının yüksek olması dolayısıyla zaman zaman et kaçakçılığı girişimleri oluyor” dedi.





Korkmaz, et kaçakçılığının sadece Sarp Sınır Kapısı'ndan olmadığını, Türkiye'nin doğusundan da olduğunu belirterek, kendilerinin de bu olayları önlemek için valilik, jandarma ve polis aracılığıyla önlem almaya çalıştıklarını söyledi.





Bu tür kaçakçılıkların fazla olmadığını ifade eden Korkmaz, “Türkiye'de hükümet et konusunda ciddi bir ithalat yapıyor. Bu ithalat zaten kaçakçılık gibi bir çok şeyin önüne geçiyor. Türkiye'de et kaçakçılığı olayları az olduğu için Türk üreticisini etkileyecek boyutta değil” şeklinde konuştu.





“SÜREKLİ ET VE KURBANLIK İTHAL EDİLMESİNDEN ENDİŞELİYİZ”





Korkmaz, Türkiye'nin sürekli et ya da kurbanlık ithal etmesinden de endişe duyduklarını belirterek, şöyle devam etti:





“Biz et ithalatı yapılacağı zaman 4 ay süreyle ve Türk besicisinin desteklenmesi ile damızlık hayvanların ithal edilmesi noktasında hükümet ile mutabık kalmıştık ama et ve hayvan ithalatı sürekli hale gelecekmiş gibi bir durum var, bundan endişe duyuyoruz. Türkiye'de maalesef kurbanlık hayvan ithal edildiğini görüyoruz. Hayvan yetiştirilen ve tarım ülkesi olan Türkiye'ye bu durum yakışmıyor, çok yazık. Kurbanlık ithalatı Türk besicisini eziyor, mağdur ediyor. Besici, ürettiğinin karşılığını alamıyor.”







Türk besicisinin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Korkmaz, Türkiye'de yıllık 3 milyon baş büyükbaş ve küçükbaş hayvana ihtiyaç olmasına rağmen, 2 milyon 200 bin baş hayvan bulunduğunu belirterek, ülkenin yıllık 800 bin baş büyükbaş ve küçükbaş hayvana ihtiyaç duyduğuna işaret etti.