Et 50-60 TL, karışık kuruyemiş 100 TL; vatandaş sadece leblebi-çekirdek alabiliyor!

Kurlardaki artış, vatandaşı 20-30 yıl önce keyif için tükettiği kuruyemişten de uzak bıraktı. TÜKSİAD Başkanı Hüsamettin Karaman, "Et 50-60 TL, karışık kuruyemiş 100 TL. Döviz arttıkça, vatandaş ancak leblebi ve çekirdek alabiliyor" dedi.

Ekonomi uzmanları, elektrikten doğalgaza, yediğimiz gıdaların tohumlarından gübreye, pamuktan ete kadar herşeyin döviz kuruyla doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Kuruyemişte bile son yıllarda kura bağlı fiyat artışları vatandaşların alışkanlıklarını tamamen değiştirdi.

Sözcü'nün haberine göre; Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Hüsamettin Karaman, kuruyemişin 20-30 yıl önce herkesin tüketebildiği bir ürün olduğunu belirterek, "Dövizle bağlantılı olarak kuruyemiş fiyatları özellikle son birkaç senedir uçuyor. Yerli ürün de olsa, uluslararası piyasa şartları gereği yükseliyor" dedi.

Karışık kuruyemiş 100 TL

Bu durumdan çok rahatsız olduklarını kaydeden Karaman, "Düşünün et 50-60 TL, karışık kuruyemiş 100 TL. Vatandaş, döviz arttıkça ancak leblebi-çekirdek alabiliyor" diye konuştu. Dünyada rekoltenin çok yüksek olması nedeniyle kur artışının nispeten daha az hissedildiğini kayden Karaman, şunları söyledi:

Yerli ürünü ucuza satmanın da çok mümkün olmadığına dikkat çeken Karaman, "Örneğin fındıkta ihracatçıyız. Fiyat uluslararası piyasada oluştuğu için içeriye ayrı fiyat uygulanamıyor. Olmayacak şeyi konuşmaya gerek yok. Dolayısıyla dolar artınca fındık da artıyor. Aynı şey kayısı ve yer fıstığında da geçerli" dedi.

Ceviz ve badem ABD'den geliyor

Ceviz ve bademi ağırlıklı olarak Amerika'dan ithal ettiğimizi söyleyen Hüsamettin Karaman, şunları söyledi: "Yüzde 70-80 oranında ithalat yapıyoruz. Dolayısıyla dolar yükselince ceviz ve badem anında tepki veriyor, anında yükseliyor. Kahve, hurma, kaju zaten Türkiye'de üretilmesi mümkün olmayan ürünler. Sene başında kilosu 6.5-7 dolar olan hurma fiyatları şu an 8 dolar civarında seyrediyor. Yani ocak ayında 40-42 liraya ithal edilen hurma fiyatları şimdi 64 liradan ithal ediliyor."