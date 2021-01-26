Eşyalı kiraladığı evin buzdolabında istiflenmiş onlarca fare ölüsüyle karşılaştı

İranlı bir iş insanı, kiraladığı eşyalı evin buzdolabında istiflenmiş ve dondurulmuş fare ölüleriyle karşılaştı. İş insanının yetkililere haber vermesiyle gelen AFAD, UMKE ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün özel ekipleri fareleri incelemek için laboratuvara götürdü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul’da yaşayan İranlı bir işinsanı Bahçeşehir’deki lüks bir siteden eşyalı bir daire kiraladı. Gerekli işlemleri tamamladıktan sonra daireye yerleşti. Önceki gün de mutfak alışverişi yaptı. Öğlen saatlerinde eve döndü. Aldığı erzakı buzdolabına yerleştirmek ve kendine de kahvaltı hazırlamak için mutfağa gitti. Aldıklarını dolaba yerleştirmeye başladı. Buzluğa yöneldiği anda poşetleri fark etti. Önce ne olduğunu anlayamadı. Dışarı çıkardığında ise poşetlerde gayet özenle yerleştirilmiş farelerin olduğunu anladı.

AFAD da alarma geçti

Hemen belediyeye ve polise haber verdi. Fareler ‘kobay’ olarak bilinen türlere benziyordu. ‘Virüs’ veya kimyasal etki şüphesi ortaya çıktı. O yüzden AFAD, UMKE ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü durumdan haberdar edildi. Bu kurumlardan özel teçhizatlı ekipler geldi. Özel kıyafetler içindeki uzmanlar fareleri teslim aldı.