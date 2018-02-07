Eşyaları çek çek arabasına koyup çalan hırsızlar yakalandı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde bulunan plajdaki çok sayıda eşyayı çek çek arabalarına yükleyip çalan 3 Afgan yakalandı.

Darıca Pirireis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi üzerindeki bir plaja giren hırsızlar, eşyaları 2 çek çek arabasına yükleyerek çaldı. Yaklaşık 200 metre ileride devriye gezen polis ekipleri, 3 kişiyi durdurdu. Polis, çek çek arabasındaki eşyaların plajdan çalındığını belirledi. Plajdan 25 sandalye, 15 masa, 1 çamaşır makinesi, 2 sandal küreği, 1 spiral kesme makinesi ve 1 dalgıç pompa çalan Afganistan uyruklu B.C. (18), F.Ş. (18) ve T.S.A. (21) gözaltına alındı. 3 Afgan, çıkarıldıkları mahkeme tarafından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderildi. Ele geçirilen eşya ise sahibine teslim edildi.



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