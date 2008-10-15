Estonya'da kritik sınav!..

Grup Maçlar Saat 4 Rusya 18:00 Finland 3 Çek Cumhuriyeti 18:30 Slovenya 7 Litvanya 19:00 Faroe Adaları 2 Letonya 19:00 İsrail 8 Gürcistan 19:30 Bulgaristan 9 Norveç 20:00 Hollanda 1 Malta 20:30 Macaristan 9 İzlanda 21:00 Makedonya 6 Hırvatistan 21:15 Andorra 2 Luxembourg 21:15 Moldova 5 Bosna-Hersek 21:15 Ermenistan 5 Estonya 21:30 Turkiye 2 Yunanistan 21:30 İsviçre 7 Avusturya 21:30 Sırbistan 6 Belarus 21:30 İngiltere 3 Slovakya 21:30 Polanya 5 Belçika 21:45 İspanya 8 İrlanda 21:45 G. Kıbrıs 3 Kuzey İrlanda 21:45 San Marino 4 Almanya 21:45 Galler 8 İtalya 21:50 Karadağ 1 Portekiz 22:45 Arnavutluk

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A Milli Futbol Takımı, 19. Dünya Kupası Avrupa elemeleri 5. Grup'taki 4. maçında bugün deplasmanda Estonya ile karşılaşacak.Başkent Tallinn'deki A. Le Cop Arena'da saat 21.30'da başlayacak ve TRT-1'den canlı yayınlanacak maçı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Robert Malek yönetecek.Malek'in yardımcılıklarını Krysztof Myrmus ve Konrad Sapela yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tomasz Mikulski.A Milli Futbol Takımı'nın Estonya karşısına bugün Volkan Demirel, Sabri, İbrahim Kaş, Servet, Hakan Balta, Kazım Kazım, Ayhan, Mehmet Aurelio, Arda, Nuri Şahin, Halil Altıntop 11'i ile çıkması bekleniyor.Grupta geride kalan 3'er maç sonrası 2 galibiyet ve 1 beraberliği olan Türkiye, gol averajıyla 3. sırada yer alırken, bütün maçlarını yitiren Estonya ise averajla son sırada bulunuyor.5. Grup'ta bugün akşam ayrıca Belçika-İspanya ve Bosna Hersek-Ermenistan maçları yapılacak.