Estonya'da kritik sınav!..

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası elemeleri 5. Grup'taki dördüncü maçında bugün Estonya'ya konuk olacak. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.
A Milli Futbol Takımı, 19. Dünya Kupası Avrupa elemeleri 5. Grup'taki 4. maçında bugün deplasmanda Estonya ile karşılaşacak.
Başkent Tallinn'deki A. Le Cop Arena'da saat 21.30'da başlayacak ve TRT-1'den canlı yayınlanacak maçı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Robert Malek yönetecek.
Malek'in yardımcılıklarını Krysztof Myrmus ve Konrad Sapela yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tomasz Mikulski. Muhtemel 11
A Milli Futbol Takımı'nın Estonya karşısına bugün Volkan Demirel, Sabri, İbrahim Kaş, Servet, Hakan Balta, Kazım Kazım, Ayhan, Mehmet Aurelio, Arda, Nuri Şahin, Halil Altıntop 11'i ile çıkması bekleniyor.
Grupta geride kalan 3'er maç sonrası 2 galibiyet ve 1 beraberliği olan Türkiye, gol averajıyla 3. sırada yer alırken, bütün maçlarını yitiren Estonya ise averajla son sırada bulunuyor.
5. Grup'ta bugün akşam ayrıca Belçika-İspanya ve Bosna Hersek-Ermenistan maçları yapılacak.
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|Grup
|Maçlar
|Saat
|
|4
|Rusya
|18:00
|Finland
|3
|Çek Cumhuriyeti
|18:30
|Slovenya
|7
|Litvanya
|19:00
|Faroe Adaları
|2
|Letonya
|19:00
|İsrail
|8
|Gürcistan
|19:30
|Bulgaristan
|9
|Norveç
|20:00
|Hollanda
|1
|Malta
|20:30
|Macaristan
|9
|İzlanda
|21:00
|Makedonya
|6
|Hırvatistan
|21:15
|Andorra
|2
|Luxembourg
|21:15
|Moldova
|5
|Bosna-Hersek
|21:15
|Ermenistan
|5
|Estonya
|21:30
|Turkiye
|2
|Yunanistan
|21:30
|İsviçre
|7
|Avusturya
|21:30
|Sırbistan
|6
|Belarus
|21:30
|İngiltere
|3
|Slovakya
|21:30
|Polanya
|5
|Belçika
|21:45
|İspanya
|8
|İrlanda
|21:45
|G. Kıbrıs
|3
|Kuzey İrlanda
|21:45
|San Marino
|4
|Almanya
|21:45
|Galler
|8
|İtalya
|21:50
|Karadağ
|1
|Portekiz
|22:45
|Arnavutluk